Alternativa alimentar, uma solução saudável

Como jornalista que escreve há mais de 15 anos sobre gastronomia, comida e alimentação acho que, nessa altura do campeonato, tenho um dever, e que tenho procurado exercer nos meus escritos: o de tentar convencer as pessoas a praticar uma alternativa mais saudável para o ato de comer.

Essa alternativa se daria baseada em três pilares: apoio incondicional à agricultura familiar, ao pequeno produtor; fazer a nossa própria comida, ou seja, ir para a cozinha; e utilizar alimentos produzidos a partir de cultivos agroecológicos.

Sei que não é fácil, pois o “inimigo” – que são os grandes produtores de alimentos - é poderoso. E sei também que não vamos mudar as coisas da noite para o dia. Mas vamos tentando.

Felizmente – e é o que me conforta – não estou sozinho. Várias pessoas – cozinheiros, pequenos produtores, professores, pesquisadores – e instituições estão na mesma luta.

Dois exemplos emblemáticos são o movimento Slow Food (instituição nascida na Itália em 1986 e que prega a alimentação saudável, a produção e o consumo locais e a preservação de alimentos tradicionais) e o Nupens/USP (Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo), coordenado pelo professor Carlos Augusto Monteiro, responsável pela elaboração do “Guia Alimentar para a População Brasileira”. Isso sem contar as celebridades televisivas, como Bela Gil e Rita Lobo.

Além disso, hoje existem na Internet, espalhados pelo Brasil, grupo de compras coletivas, boa parte deles, senão a maioria, incentivando a alimentação saudável.

Alternativa

Em seu livro “O dilema do onívoro”, publicado em 2006, o jornalista, escritor e professor norte-americano MIchael Pollan dedica várias páginas relatando a convivência que teve com produtores orgânicos, em especial um chamado Joel Salatin, dono da Fazenda Polyface, localizada no estado da Virgínia, que, na época, produzia vários tipos de alimentos orgânicos, inclusive carne de frango e de porco. Ele também é autor de livros sobre alimentação e produção de alimentos.

“Um sistema alternativo de alimentação está tomando corpo na periferia do sistema”, disse Joel.

Não sei se de lá pra cá teríamos alcançado esse “sistema alternativo”, embora saiba que o consumo de alimentos orgânicos, por exemplo, cresce na média de 20% ao ano e que, principalmente agora, devido à quarentena, as pessoas se aproximaram mais da cozinha. Se, quando acabar o tal do isolamento social, esse povo todo continuar cozinhando, aí sim, estaríamos nos aproximando dessa alternativa.

Cozinha pós-pandemia

Dos Estados Unidos chega uma notícia interessante. Uma pesquisa feita na primeira quinzena de abril pela Hunter - uma empresa de comunicação de alimentos e bebidas – e publicada pelo site Food navigator-usa.com - aponta que 54% das pessoas ouvidas, e que estavam ou estão em quarentena, cozinhando em suas casas, pretendem fazer do ato de cozinhar um hábito, pós-pandemia. Foram ouvidas 1005 pessoas com idades variando entre 18 e 73 anos.

Luta inglória?

Lutar contra o sistema dos alimentos ultraprocessados pode ser uma luta inglória, pois, afinal, o mercado alternativo de alimentos é um pinguinho de chuva num temporal, comparado ao colossal mercado alimentar industrial.

Mas o tal do Joel nos dá uma visão interessante sobre o assunto.

Diz ele: “Não temos de derrotá-los, não estou nem certo de que devemos tentar fazer isso [...] Tudo o que temos a fazer é munir os indivíduos da visão de mundo certa e das informações certas para que façam – em massa – a opção de sair fora do sistema”.

E garante: “E que ninguém se engane – isso está acontecendo. A antiga unanimidade está se fragmentando em grupos menores de pessoas que têm ideias afins”.

É mais ou menos por aí.

