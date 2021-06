Alto Comando abriu a porteira

"Preferiram correr o risco de abrir as portas dos quartéis para a política a comprar briga com o titular do Planalto. E ele agora terá portas abertas para cooptar oficiais para seu projeto de poder", escreve o jornalista Alex Solnik sobre o perdão ao general Eduardo Pazuello edit

Por Alex Solnik

A decisão de não punir o general Pazuello não foi somente do comandante do Exército, general Paulo Sérgio, mas da maioria do Alto Comando do Exército, formado por 15 generais de quatro estrelas, sob a justificativa de evitar confronto com Bolsonaro, que não queria punição ao seu protegido.

Preferiram correr o risco de abrir as portas dos quartéis para a política a comprar briga com o titular do Planalto. E ele agora terá portas abertas para cooptar oficiais para seu projeto de poder.

