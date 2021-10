Ameaça global

Que fique claro, principalmente, para nós, que graças ao presidente da República Federativa do Brasil, o país se tornou uma ameaça à humanidade e ao planeta edit

“ONG pede que Tribunal Penal Internacional investigue o presidente Jair Messias Bolsonaro por crimes contra a humanidade devido à destruição da floresta e ao consequente aumento de emissões de CO2, que poderia causar 180 mil mortes no mundo.”

A irresponsabilidade ambiental do governo brasileiro é tema mundial. Novamente, todos se lembram que, na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente faltou com a verdade na apresentação de dados sobre a proteção do meio ambiente, principalmente, em relação à preservação da Amazônia.

Não há a menor dúvida de que não estamos protegendo os nossos biomas. Pelo contrário, estamos dando curso à devastação das reservas amazônicas, e não só.

É lamentável que aqui no Brasil nossa postura tenha sido, até agora, de espectadores que lamentam. É bom saber que, a despeito de nossa inércia, ambientalistas forâneos estão pondo os pingos nos is, isto é, retratando os fatos como eles são: há uma devastação em curso de custo altíssimo para toda humanidade e para o planeta

Não há como deixar de apoiar esta iniciativa, mesmo que o façamos corados de vergonha, porque esse quadro não pode continuar assim, não bastasse o custo ambiental em si, ainda estamos a assistir o ataque aos indígenas, não apenas na sua integridade física, mas, também, no seu direito a demarcação de terras, de suas terras, e, nisso, o presidente acusado tem contado com o legislativo, mediante a proposta conhecida como marco temporal, que exige que só se cobre demarcação de terras aos indígenas, se comprovada a presença dos indígenas no local em 5 de outubro de 1988.

Um absurdo grotesco que não apenas nega aos indígenas os seus direitos, mas nega à floresta a presença do seus cuidadores. Tomara que o bom senso visite o STF novamente.

O tribunal internacional pode não dar prosseguimento à denúncia, embora, pelo bem da humanidade, o deveria. Contudo, que fique claro, principalmente, para nós, que graças ao presidente da República Federativa do Brasil, o país se tornou uma ameaça à humanidade e ao planeta.

