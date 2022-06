'No caso pessoal de Jair Bolsonaro, amigo é para essas coisas: encobrir crimes e criminosos cúmplices de seus próprios abusos', diz o colunista Eric Nepomuceno edit

Por Eric Nepomuceno, do Jornalistas pela Democracia

Quando se soube do escândalo dos exploradores da fé e da miséria

alheia autonomeados pastores evangélicos no ministério da Educação, Jair

Messias foi enfático ao defender o seu titular, Milton Ribeiro. Disse que

poria a cara no fogo por ele.

Quando Milton Ribeiro foi preso, Jair Messias disse que ele teria de

prestar contas à Polícia Federal.

Quando Milton Ribeiro foi solto no dia seguinte, Jair Messias disse

que continuava confiando nele. E fez uma ligeira correção: falou que não

poria a cara no fogo, mas a mão.

Nem por isso deixou de dar amplas e sólidas provas de amizade

profunda ao homem que permitiu que grossos rios de recursos do

ministério da Educação fossem navegados por corruptos.

Se Ribeiro abrisse a boca na cadeia certamente uma avalancha de

escândalos desabaria sobre a cabeça presidencial. Por isso era preciso duas

coisas. A primeira: que ele ficasse preso pouquíssimo tempo, nem que para

isso fosse necessário manipular a parte manipulável da Polícia Federal.

Segunda: que ele se livrasse de qualquer indício comprometedor.

E aí entrou a amizade sincera: Jair Messias avisou o amigo, num

telefonema, que haveria uma operação de busca e apreensão em sua casa.

Seria um escândalo a mais no oceano de escândalos que banha cada

dia do governo do pior e mais abjeto presidente da história brasileira.

Seria, mas não é: trata-se de uma prova inconteste da interferência de

Jair Messias na Polícia Federal e de nova tentativa de obstruir a Justiça.

Não custa lembrar que nesses três anos e meio de governo ele puniu

de diferentes formas – afastando de chefias ou não concedendo promoções

– nada menos que quinze delegados da Polícia Federal que investigavam

gente próxima, do quarteto de filhos presidenciais a sabujos palacianos.

Por isso mesmo o de agora tem tudo para se consolidar como o mais

escandaloso escândalo envolvendo Jair Messias.

De maneira um tanto surpreendente o Ministério Público Federal

cumpriu duas de suas funções: defender a ordem jurídica e fiscalizar o

cumprimento da lei.

Ao antecipar a Milton Ribeiro que ele sofreria uma operação de

busca e apreensão em sua casa, Jair Messias filtrou informação secreta.

Resultado: o caso saiu das mãos do mais bolsonarista dos tribunais

regionais federais, o TRF-1 de Brasília, e caiu nas mãos do Supremo

Tribunal Federal. E pior: nas mãos da severa ministra Carmen Lúcia, e não

nas dos supremos sabujos Kássio Nunes Marques e André Mendonça.

Não é preciso especular sobre o que vai acontecer daqui para a

frente: essa história absurda mancha de vez a imagem já imunda de Jair

Messias.

No seu caso pessoal, amigo é para essas coisas: encobrir crimes e

criminosos cúmplices de seus próprios abusos.

