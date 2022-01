Amor e servidão na Índia

Apoie o 247

A Costureira de Sonhos parece uma fotonovela antiga, daquelas em que patrão e empregada se apaixonavam e precisariam enfrentar as barreiras de classe se quisessem concretizar seu amor. Mesmo lidando com esses ingredientes, a diretora e roteirista indiana Rohena Gera, formada nos EUA, logrou construir um filme delicado e tocante, que só não agrada aos mais empedernidos.

Na Índia, a diferença, mais que de classe, é de castas, o que desaconselha até o mero toque físico entre os "diferentes". Rohena trabalha muito bem esse tabu através dos rituais de servidão com que a doce Ratna, de origem provinciana e humilde, se relaciona com seu patrão rico e culto de Mumbai. Ele desmanchou o noivado às vésperas do casamento por uma traição da noiva. Ela é uma viúva precoce e se dedica a aprender estilismo (e não meramente costura) e custear os estudos da irmã mais nova.

A narrativa de aproximação é simples, mas costurada com detalhes sugestivos, como a contiguidade insinuada entre os cômodos da casa ocupados por cada um, a presença dos móveis a sempre separá-los, as trocas e incidentes relacionados às roupas e a maneira sutil como cada um observa o mundo do outro. Ao mesmo tempo, o filme usa tintas mais fortes para pintar a arrogância dos ricos para com os pobres e as ilusões destes a respeito do sonho dourado da imensa Mumbai.

A atriz Tillotama Shome (de Um Casamento à Indiana) é uma suave pilastra a sustentar quase todo o filme. Ela é minuciosa na composição de uma mulher arrebatada pela paixão, mas reprimida por uma dolorosa consciência de classe numa sociedade que forja seus laços à força e não dá espaço para a transgressão, nem mesmo entre os mais afortunados. Com Tillotama seguimos por esse thriller romântico, que administra o suspense até a última palavra da derradeira cena.

>> A Costureira dos Sonhos está na plataforma Reserva Imovision .

O trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=k97PBikHBFM

