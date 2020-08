AMS mudou números de seu relatório 2019 sem avisar ninguém

Parece brincadeira mas é muito sério. Já passou da hora de sindicatos e associações entrarem com pedidos de liminar exigindo a paralisação dos descontos do pseudo déficit bem como pedindo perícia contábil nos números do relatório AMS edit

“Já passou da hora de sindicatos e associações entrarem com pedidos de liminar exigindo a paralisação dos descontos do pseudo déficit”

Em 18 de junho, publiquei artigo com o título “AMS cobra déficit que não existiu ?” como podem ver a seguir :

https://www.aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/4787-ams-cobra-deficit-2019-que-nao-existiu

Neste artigo mostrei que os números publicados no relatório 2019 da Assistência Multidisciplinar de Saúde – AMS da Petrobrás mostravam que tal déficit não existia, como vemos na tabela copiada na época:

Vejam que apesar da “relação de custeio Petrobrás” em 2019 indicar 73%, os números afirmam que é 69% (2086 : 3004). Portanto não existe déficit.

Ainda neste artigo mostrei a discrepância entre os números do relatório da AMS e os publicados pela Petrobrás em seus balanços (2017,2018,2019).

Ontem entrei no site da AMS para , por outros motivos, buscar dados no Relatório 2019 e me deparei com a tabela a seguir:

Notem que a participação da Petrobrás em 2019 mudou de 2.086 para 2.200 para alcançar os 73% propalados. Alterações feitas sem serem dadas quaisquer explicações aos participantes do plano, que pagam a conta.

Parece brincadeira mas é muito sério. Já passou da hora de sindicatos e associações entrarem com pedidos de liminar exigindo a paralisação dos descontos do pseudo déficit bem como pedindo perícia contábil nos números do relatório AMS, que baseiam a cobrança do déficit, e sua comparação com os publicados nos balanços da Petrobrás, para conhecermos a verdade

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.