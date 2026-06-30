Anatomia do Caos é uma advertência ao Brasil: bolsonarismo nunca mais

Assisti a “Anatomia do Caos” na pré-estreia do Cine Cultura Liberty Mall, no domingo, e o filme me deixou muito impactado. Dandara Ferreira conseguiu capturar imagens e momentos tristes das nossas vidas. Saí do cinema com os olhos lacrimejando, porque ele me tocou muito.

Na época da pandemia, eu era presidente do PT/DF. Tínhamos que denunciar a história criminosa de negligência, corrupção, negacionismo científico, zombaria das vítimas e milhares de mortes. Nessas ações, acabei contaminado.

Fiquei 18 dias hospitalizado e 8 dias intubado e pronado na UTI. Eu evitava ver o noticiário na TV durante a recuperação, porque me levava à depressão. Então, boa parte das coisas que estão no filme eu vi pela primeira vez.

Meus amigos, na época, me mandavam mensagens e criaram uma corrente de solidariedade com o bordão “Teima, Jacy”. E, no hospital, eu teimei, porque intuitivamente tinha a consciência de que era necessário que eu sobrevivesse para ajudar a derrotar Bolsonaro nas eleições de 2022. E nós conseguimos isso. Agora há o risco de o bolsonarismo voltar, assim como Trump retornou ao poder nos EUA.

Então, precisamos utilizar esse filme como elemento de mobilização e de advertência, para que o bolsonarismo não volte nunca mais. Nem no Brasil nem no DF. É necessário resistir mais uma vez, para que essa tragédia nunca mais se repita em nosso país.