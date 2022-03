Âncora da Fox News fica chocado com respostas de ex-oficial das forças armadas dos EUA sobre Putin e Zelensky

Apoie o 247

Os interesses dos EUA e OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) estão determinando a linha da cobertura jornalística global no conflito Rússia e Ucrânia.

A campanha de desinformação está gigantesca, até mesmo para os padrões da mídia corporativa ocidental.

Ao vivo, um âncora da Fox News achando que o entrevistado — ex-oficial das forças armadas dos EUA — seguiria o manjado script contra a Rússia, pergunta de peito cheio:

*— Putin ataca uma usina nuclear. Qual é a estratégia por trás disso? É para intimidar os civis?*

*— Zelensky é um herói?*

O âncora leva várias invertidas.

Engole seco cada resposta do ex-militar americano, inclusive a de que o presidente-comediante da Ucrânia “não é um herói” e está colocando em “risco desnecessário” a população do país.

Vale a pena atentar para a fisionomia de ambos ao longo da entrevista.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.