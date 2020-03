Anistia nunca mais, impeachment Já

O vírus do Bolsonarismo talvez seja mais grave do que o COVID-19, mas esse sempre teve cura e o nome da vacina é Impeachment. Anistia não é remédio para uma doença tão séria. É apenas mais um “jeitinho brasileiro” de passar por cima dos problemas edit

É triste constatar que os brasileiros não aprendem com os próprios erros. No meio de uma pandemia, que atingiu em cheio um país cambaleando em função de destrutivas políticas econômicas neoliberais, com extermínio criminoso de benefícios e conquistas sociais, paira nos bastidores da cena política a ideia de uma possível “anistia”. Alguns entendem ser a solução mais rápida para afastar o criminoso que conduz o Brasil a um genocídio, trocando sua coroa pela liberdade de seus filhos.

Bolsonaro, com sua empáfia e egoísmo, jamais renunciaria por livre e expontânea vontade, ainda mais por viver isolado em uma bolha, juntamente com seus fanáticos seguidores, que são controlados e manipulados por seus problemáticos filhos. Além disso, ele sabe que fora da presidência, sem o enorme poder de seu cargo e a blindagem que isso proporciona (Procurador Geral da República indicado por ele, Ministro da Justiça indicado por ele, etc), ele e seus filhos correriam o sério risco de terem que enfrentar a Justiça em diversas frentes. Seus filhos. Esse é o ponto.

Talvez a única coisa pela qual ele tenha algum apreço são seus filhos. Não por serem pessoas por quem ele sente algo de bom, mas por serem de alguma forma “seus”. Seus filhos, seu único projeto, seu terrível legado. Três políticos, forjados por ele para seguirem o mesmo caminho que o dele. Sugar as tetas do governo por décadas, tendo a certeza da impunidade para que possam praticar suas “transações” super lucrativas da forma como bem quiserem. Um Vereador, um Deputado Federal e um Senador.

Justamente por isso, já circulam rumores sobre a ideia de convencê-lo a deixar o cargo, renunciar, em troca de anistia pelos supostos crimes que teriam sido cometidos por seus filhos. Sabem que ele não quer que nada aconteça com o legado dele, com o pojeto de sua vida. Embora tenha dito que se o filho 02 tivesse cometido algum crime ele deveria pagar por seus erros, colocou a máquina do Estado para impedir que as investigações chegassem perto do pimpolho. Em paralelo, ao que tudo indica, o 01 e o 03 estariam envolvidos com milícias digitais, um tal “gabinete do ódio”, produzindo e distrubuindo fake news. Por essas e por tantas outras, surge a ideia de trocar sua renúncia pela garantia de liberdade para seus filhos. Uma anistia pelo seu cargo, para que o país pudesse seguir em frente unido, melhor preparado para lidar com o caos econômico e social que chegará muito em breve.

Definitivamente, os brasileiros não aprendem com seus próprios erros. Se os militares não tivessem sido anistiados por seus crimes, provavelmente estariam nos quartéis e não no Palácio do Planalto e em diversos cargos do atual governo. Se os policiais militares de diversos Estados não tivessem sido anistiados por suas Assembléias Legislativas após realizarem greves ilegais, ao contrário das advertências feitas pelo Supremo Tribunal Federal, os encapuzados e amotinados policiais militares do Ceará não teriam levado pânico aos cidadãos e nem baleado um Senador da República.

É preciso quebrar essa corrente de impunidade em nosso país. Está na hora de mostrar ao povo que a justiça é de fato cega e não caolha, partidária, ineficaz. Todos devem de fato serem iguais perante às leis, com seus supostos crimes sendo devidamente investigados, julgados e enventualmente condenados. Com provas, é claro, não apenas com convicção e com meras palavras de pessoas coagidas. Mais de 210 milhões de pessoas precisam acreditar que a justiça existe e que deve ser respeitada. Enquanto isso não mudar, nosso país será sempre um circo, uma república de bananas, laranjas, pizzas...

Alheio a isso tudo, a pandemia do COVID-19 continua se alastrando em nossso fragilizado país, que já caminhava para uma depressão econômica. Nosso país não pode continuar perdendo mais tempo. A maioria dos Governadores e Prefeitos está fazendo o que pode, mas isso não é suficiente. É necessário que haja uma coordenação central feita pelo Governo Federal. É urgente que esse corpo chamado Brasil volte a ter uma cabeça e não um saco de esterco em cima dos ombros, que só sabe pregar desunião, destilar veneno e produzir toneladas de mentiras com uma retórica totalmente absurda e sem sentido. Retórica essa que, além de todos os problemas internos, ainda pode nos conduzir a um conflito com a Venezuela, considerando a necessidade que Trump tem de criar uma nova guerra na tentativa de garantir sua reeleição e ao mesmo tempo saquear as maiores reservas de petróleo do Mundo.

O vírus do Bolsonarismo talvez seja mais grave do que o COVID-19, mas esse sempre teve cura e o nome da vacina é Impeachment. Anistia não é remédio para uma doença tão séria. É apenas mais um “jeitinho brasileiro” de passar por cima dos problemas. Os seguidos crimes de responsabilidade que Bolsonaro já cometeu são mais do que suficientes. Ele deve pagar com a perda de seu cargo. Os partidos de oposição e até mesmo a mídia tradicional que ajudou a eleger Bolsonaro, já compraram a ideia. Falta continuar pressionando ainda mais o Congresso, o Senado e o Supremo Tribunal Federal. Faltam mais panelas, mais gritos de basta. Está na hora do giante acordar e mostrar que não tolera mais anistias, pois elas só levam a mais crimes, mais impunidades e a um ciclo sem fim de desgraças e injustiças. Anistia nunca mais! Impeachment já!