Anitta destrói Ricardo Salles: "com vocês no comando tá puxado"

Por Alex Solnik

Anitta, a mais internacional das cantoras brasileiras, travou um duelo com o ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles no twitter.

Depois de aderir à #forasalles e ser atacada pelo ministro, ela subiu o tom:

“Ao invés de trabalhar ficam com gracinha no twitter… esse é o nosso governo teen… até eu tô mais ocupada fazendo algo pelo meu país do que você, meu querido”.

Salles retrucou:

“Se você conseguir demonstrar, sem ajuda de outra pessoa, que sabe quais são as capitais do Brasil ou pelo menos os nomes dos seis biomas brasileiros, a gente começa a conversar”.

Ela voltou à carga:

“Que resposta madura. Quantos anos você tem? 12? Então é melhor sair do ministério anyway”

E continuou:

“Pergunta que tenho que responder sobre esse desgoverno de bota que vocês estão fazendo. A única parte boa é que eu nem preciso explicar porque eu escolhi lançar algo para fazer o Brasil lembrar que temos várias coisas para se orgulhar. Porque com vocês no comando tá puxado”.

Parece que Anitta é daquelas que dão um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair.

