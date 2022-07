Anitta tornou vitória no 1º turno mais factível

Apoie o 247

Lula ganhou um presente inesperado. Um presentão. Sem ninguém ter pedido, a artista mais popular do Brasil declarou voto nele no primeiro turno logo depois do assassinato do dirigente petista por um agente penal bolsonarista em Foz do Iguaçu, e se propôs a fazer campanha por ele nas redes sociais.

E ainda avisou: não sou petista.

O que é melhor ainda, assim encoraja a votar em Lula quem não é petista, como ela.

Anitta é a aliada e garota-propaganda perfeita. Não vai pedir ministério nem cachê. Faz a cabeça dos jovens e dos mais humildes. Tem mais influência e credibilidade que muitos políticos. É corajosa, determinada e vencedora. É um case internacional. Campeã das redes sociais, exatamente a área onde Lula precisa crescer. E oferece de lambuja seus 60 milhões de seguidores só no tiktok.

Seu apoio espontâneo vale mais que todos os palanques estaduais que Lula vai ter.

E vai trazer mais votos que Alckmin.

A vitória no primeiro turno ficou mais factível.

Mesmo que Ciro não desista.

