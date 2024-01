Aniversário de Lia de Itamaracá

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Nesta sexta-feira , 12 de janeiro, o povo brasileiro tem a felicidade dos 80 anos de Lia de Itamaracá. A sua vida, e aqui vale este duplo significado de “sua”, pois alcança tanto a gente do Brasil quanto Lia, a sua vida é uma vitória de alcançar as estrelas, a partir das dificuldades do chão. De família tão numerosa, de muitos irmãos, filha de empregada doméstica, de pele escura, ela sobreviveu: canta forte, dança, sorri. E agora percebo: nela se repete a própria história do povo brasileiro. Canta alto com beleza e vem de longe a olhar as águas.

“Essa ciranda quem me deu foi LiaQue mora na IlhaDe ItamaracáEssa ciranda quem me deu foi LiaQue mora na IlhaDe Itamaracá...

continua após o anúncio

Ó cirandeiro, cirandeiro ó

A pedra do teu anel

continua após o anúncio

Brilha mais do que o sol”.

Antes, merendeira escolar, em 1967 o mundo inteiro soube da sua existência pela voz de Teca Calazans, que gravou os versos da canção pela Rozenblit.

continua após o anúncio

Teca Calazans e a gravadora de discos Rozenblit bem mereciam um capítulo à parte. Mas a hora e o aniversário são de Lia de Itamaracá.

De nome de batismo Maria Madalena Correia do Nascimento, Lia foi reconhecida, em 2005, como Patrimônio Vivo de Pernambuco. Eu vi, em frente ao Palácio do Governo, ela surgir como uma revelação desejada de muito tempo. Nessa noite, o grande escultor Abelardo da Hora ficou a se equilibrar na ponta dos pés para beijá-la. É que o grande Abelardo era baixinho, mas possuía arrebatamentos que não se continham na sua estatura. Lia se curvou, gentil.

continua após o anúncio

A nossa cantora tem mais de 1 metro e 80 centímetros de altura. Ora, 1 metro e oitenta! Segundo o jornalista e escritor cearense Paulo Verlaine, que a viu de longe no Cine São Luiz de Fortaleza, Lia de Itamaracá possui “quase dois metros de altura. Deve ser descendente de rainha ou princesa africana”. Mas é essa mesmo a impressão que a sua presença deixa em toda a gente. Os nossos olhos não medem centímetros, medem sem medir a altura humana e estética de uma pessoa. Mas como falar sobre Lia, de Lia, sem vê-la?

Baudelaire escreveu sobre a bela Doroteia que ela, forte e ativa como o sol, avançava na rua deserta, fazendo sobre a luz uma sombra brilhante e negra. Que ela avançava, balançando o torso tão fino, sobre suas ancas tão amplas. Que seu vestido colante de seda, de tom claro e róseo, contrastava vivamente com as trevas da sua pele. Mas o gênero de beleza de Lia de Itamaracá é outro. Para ela, nenhuma só rua é deserta. Pode ter sido, mas há muito não é mais. Seus vestidos, suas roupas são um despertar à parte. Ela não é tímida, pois aprendeu que a timidez é o mesmo que ser esquecida por todos. Nem é discreta. Nunca. Da sua beleza, Lia a ressalta, pois se apresenta, sempre, soberba, no sentido de magnífica. Eu queria ser poeta e estilista a um só tempo. Mas a gente é o que pode.

continua após o anúncio

Quero e devo dizer, Lia de Itamaracá é vaidosa dos seus encantos de mulher e se apresenta, sempre, de fazer pular de desejo. Abelardo da Hora, tão baixinho e tão arrebatado, obedecia ao imperativo da beleza.

Eu tive a honra de estar a seu lado em 07/06/2017, quando tive a sorte de falar sobre o que escrevo no Colégio da minha adolescência, o Alfredo Freyre em Água Fria. Ali, eu havia ido dentro do programa Outras Palavras, regido e fundado por Antonieta Trindade, uma educadora comunista. E para melhor prazer dos alunos, depois de mim vinha Lia de Itamaracá, no auditório do Alfredo Freyre. Não é sempre assim? Atrações menores não têm que abrir o espetáculo para as estrelas? Então depois virei somente público, por absoluta justiça. E pude observar a cantora e cirandeira em ação. E vi: Lia de Itamaracá soltava a sua voz pelo prazer de cantar. Por que vi isso? Nem tanto pelo sorriso e expressão da sua face. É que ele cantava além do acertado, além do cachê, pode ser dito. Os músicos que a acompanhavam, queria parar, pois deveriam ter acertado determinado número de canções. Lia não quis! Dona da sua arte e contrato, ela se virou e comandou: “vamos cantar mais”. E cantou e encantou. Meu coração ficava meio constrangido, por ver os impacientes por trás querendo partir. Mas Lia, não, a arte ainda não havia ainda cumprido a função.

continua após o anúncio

Naquele dia, o maior tímido fui eu. Eu nem lhe pedi um autógrafo, uma foto, nada. Pensei que fazer isso fosse um abuso. Se ela fosse a presidenta da China, sim, eu teria pedido. Então fiquei a vê-la cercada, tocada, perguntada pelos alunos. Uma festa da humanidade de jovens.

A sua alegria de cantar, a sua presença ficou, como um espetáculo que não finda. Quem viu Lia, quem vê Lia de Itamaracá não pode deixar de se apaixonar por sua pessoa e arte. Abelardo da Hora tinha razão.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.