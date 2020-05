Anúncios classificados (antes de 13/5/1888)

Jornalista Alex Solnik resgata anúncios publicados nos grandes jornais cariocas, como "Jornal do Commercio" e "Diário do Rio de Janeiro", nos anos 1840 edit

Por Alex Solnik, para o Jornalistas pela Democracia

FUGIU no dia 13 do corrente mês um preto de nome Isaías, da nação Nagô, baixo, reforçado, cara chata, olhos pequenos, nariz rebitado, sem barba, é cozinheiro e veio há meses da Bahia onde remava nos escaleres do arsenal. Quem dele souber ou leva-lo à rua Santo Antônio n.19 será bem gratificado.

--------------------------------------

CEM MIL REIS de gratificação a quem apreender duas pretas meio escuras que no dia 17 do corrente pelas 9 horas da noite fugiram da casa de José Bento Araújo Barbosa, morador na Praia Pequena, sendo uma de nome Anna, estatura regular, cheia de corpo, cabelo como de preto, pés feios imitando os de marreco; e outra de nome Maria, baixa e magra, cabelo como o da primeira e tem na cara do lado direito sinais de riscos de agulha; levaram cada uma sua pequena trouxa de roupas; quem das mesmas souber queira dirigir-se à casa acima ou à rua nova de S. Bento n. 21.

------------------------------------------

VENDE-SE, na rua nova do Livramento n.23, dous molecoes de 16 a 20 anos de idade, hum eh peritimo cozinheiro de forno e fogão e também entende de massas e o outro eh peritimo marinheiro de governo, coze pannos, tem navegado para todos os portos; a razão de sua venda se dirá ao comprador.

-----------------------------------------------

TINTA inglesa para escrever, vende-se a 1 mil reis a dúzia de potes pequenos; na rua do Hospício, armazém 12.

--------------------------------------

FUGIO, no dia 26 de setembro, de tarde, huma crioula de idade 18 annos, de nome Carolina, altura ordinária, cor meia fula e beiços grossos, tem um sinal de chicote em hum hombro, anda muito desembaraçada e falla da mesma maneira; foi vista no dia 28 em S. Christovão, levou vestido de riscado escuro com riscos brancos e costuma mudar de nome. Quem a apprehender ou della der noticia na rua da Praia n.30 será bem gratificado.

VENDE-SE, para hum pagamento hum bonito moleque de 16 a 17 annos, próprio para pagem ou officio e outro dito de 13 annos, com princípio de alfaiate; na rua do Piolho n.40.

VENDE-SE, por precisão, huma preta que lava, cozinha e he mascateadeira de fazenda; o seu último preço he de 280 mil réis; na rua do Hospício n.348.

VENDE-SE, por motivo particular, huma rapariga de 16 a 18 annos que lava, cozinha e engoma; na rua da Alfândega n.293.

C. MASSERAN

Cirurgião dentista

Rua do Ouvidor n.77

Tem a honra de participar que tem sempre em sua casa o opiato para conservação dos dentes, os pós dentifrícios, anticorbúticos e o elixir tônico adstringente, etc etc.

--------------------------------------------

AOS AMANTES DA BOA PITADA

O superior rapé Princesa de Lisboa acha-se à venda, em caixas ou às libras, nas lojas de cera e chá das ruas da Candelária n.21 e das Violas n.11; nas mesmas lojas continua-se a vender o superior chá hisson e de todas as mais qualidades, tudo por preços razoáveis e afiança ao comprador a boa qualidade dos produtos.

--------------------------------------------

PÍLULAS VEGETAES E UNIVERSAES AMERICANAS

Dizer que há hum remédio que cura tudo eh certamente dizer muita cousa; mas quando temos provas authenticas de hum sem número de moléstias terem sido radicalmente curadas por huma simples composição vegetal, não podemos por mais tempo negar que ao menos, se não se curão todas, haverá bem poucas que possam resistir por muito tempo à bem cuidada administração das pílulas vegetaes americanas.

REPARTIÇÃO DA POLICIA

Pelo 1º. Districto de Santa Anna participa-se ter sido presa e remetida para o calabouço a preta Candida Carolina, por haver insultado publicamente ao Inglez Roberto Guilherme.

ALUGA-SE, na rua do Conde n.59 huma preta para todo o serviço, menos sahir à rua, a qual cozinha, lava muito bem e engoma liso.

---------------------------------------------

ALUGA-SE, na rua da Lapa dos Desterrados n.54 huma boa ama de leite, recolhida e sem vícios, nem moléstias.

-----------------------------------------------

PRECISA-SE alugar uma mulher, branca, parda ou preta forra, para todo o serviço de portas adentro para uma casa de família; na rua da Alfândega n.153.

---------------------------------------------

THÉATRE FRANÇAIS

Salle S. Januario

Lundi 21 décembre

Bénéfice de Mmme. Simon

La Pie Voleuse – drame en 3 actes

Un Scandale – folie vaudeville en 1 acte

Mme. Celine Dumont chantera la cavatine de Barbier de Séville.

-----------------------------------------

VENDE-SE um bonito e elegante preto bom remador e um cozinheiro do trivial, o qual sabe lavar de sabão; barrela; na rua da Cadeia n.98.

-------------------------------------

VENDEM-SE um pedreiro, um alfaiate, um seringueiro, dois bons cozinheiros, dois pardos, sendo um bom para pagem e outro para feitor de roça, entendendo de carpinteiro e de pedreiro de roça e vários pretos para todo o serviço, sendo alguns em Minas; molecotes e moleques, pardas e pretas prendadas, todos vindos de fora, que se dão por cômodo preço, para se dar as contas de venda e cumprir as ordens a respeito; na rua de S. Pedro n.91.

Os anúncios acima foram copiados assim como foram publicados nos grandes jornais cariocas, como "Jornal do Commercio" e "Diário do Rio de Janeiro", nos anos 1840, quando a sociedade brasileira achava normal pessoas de todas as idades, inclusive crianças, serem vendidas, alugadas ou caçadas em meio a anúncios de tintas, como se fossem objetos.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.