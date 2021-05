Aos inimigos a Justiça

"Que Pazuello volte a depor pelo deboche de ir sem máscara a uma manifestação que deveria ser punida pelo governo do Rio como a do Maranhão foi multada pelo governador. Democracia é isso. Goste ou não goste", escreve Miguel Paiva, do Jornalistas pela Democracia edit

Por Miguel Paiva, para o Jornalistas pela Democracia

Ainda não é uma ditadura, apesar do governo querer muito. As instituições democráticas resistem e, por enquanto, temos eleições marcadas para 2022. A CPI, outra instituição democrática que representa o desejo da minoria, vai avançando revelando os podres e os desmandos do governo em relação à pandemia. Vemos que não era e nem nunca foi interesse do governo salvar vidas, assumir os protocolos e trabalhar pelo bem da população.

O ex ministro Pazuello ir à manifestação dos motoqueiros em apoio à Bolsonaro foi uma afronta à CPI, ao Senado e à democracia. Eles adorariam estar vivendo numa ditadura e pedem isso nas manifestações. Mas não estão. As regras existem e esperamos que o governo do Rio, estado ou município, se manifeste e multe o presidente pelo descumprimento do decreto de uso de máscara.

Eles debocham riem por cima das regras e seguem na sua política do enfretamento, nesse governo do vale que é mais forte e de quem bate o pau na mesa mais alto.

Democracia não é isso e nem deve ser. É preciso que as instituições democráticas reajam a partir da própria CPI, do STF e de todas as instâncias que investigam e protegem a democracia no país. Se eles querem continuar devem enfrentar o que diz a lei. Não acho que devemos aceitar as provocações. Temos uma eleição à frente e as pesquisas mostram que as coisas estão mudando. Ir para as ruas mesmo com máscaras, agora, seria um risco não só por conta das provocações que se seguiriam, como pela saúde de todos nós.

Vamos aguentar. Vamos trabalhar os erros dessa gente incompetente e construir o que pode vir a ser o nosso futuro. É lá, somando as alianças, as indignações e os projetos reais do país é que juntaremos força para reverter esse jogo nas urnas. Eles não têm força para dar um golpe. Se aproveitam das estruturas democráticas que os elegeu para ameaça-las. Merecem sair de cena. Merecem o esquecimento e a punição que a democracia prevê. Que sejam punidos e depois esquecidos. Vamos responder a todas essas barbaridades com o voto, com a demonstração de força antifascista que, por mais que esteja ameaçada, resiste e revela o futuro muito mais promissor. Os fascistas são tristes, amargos, violentos. Já perceberam? A esquerda sempre foi mais alegre e divertida. Os fascistas preconizam a morte, a violência, a agressividade. A esquerda quer cantar, se abraçar, convidar para a casa e confraternizar. Essa é uma das diferenças. Esse povo que continua aplaudindo a besta fera não tem ideia do que está pedindo.

Se o fascismo voltasse de verdade ninguém poderia ir para a rua. Será que é isso que eles querem? Apesar de serem pessoas que não têm interesse maior no progresso social não acredito que eles estariam satisfeitos num regime em que não pudessem se manifestar. Mesmo que seja para dizer bobagem na rua. A liberdade serve para quem tem ou não tem o que dizer. É um sentimento que faz parte da nossa prioridade. Não dá para ser moldada. Queremos voltar a cantar, a abraçar, a festejar e que a democracia resista para julgar, punir quem a está ameaçando e que no fundo não quer saber dela.

Que Pazuello volte a depor pelo deboche de ir sem máscara a uma manifestação que deveria ser punida pelo governo do Rio como a do Maranhão foi multada pelo governador. Democracia é isso. Goste ou não goste.

