"Apoiar a candidatura de Lula é lutar contra os golpistas"

Por Juca Simonard, na Prensa Latina

O Partido da Causa Operária (PCO) lançou a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para presidente em 2022. Para isso, o partido definiu a realização de 'uma grande mobilização a partir do começo de 2021, em defesa dos direitos políticos' do petista, segundo o professor Antônio Carlos Silva, membro da direção do PCO e ex-candidato a prefeito de São Paulo pela legenda.

Para o partido, a candidatura do ex-presidente e a luta pela restituição de seus direitos políticos é fundamental para mobilizar contra o processo de golpe de Estado em marcha no Brasil. 'Significa a luta por uma alternativa própria dos trabalhadores, da classe operária e de todos os explorados brasileiros', acrescentou Antônio Carlos.



Ele destaca que trata-se de uma 'ferramenta' para mobilizar os trabalhadores 'diante do avanço da crise capitalista do país e do regime de golpe de Estado que nós vivemos desde 2016'.



'Trata-se de unir a esquerda, unir os setores classistas e as organizações de luta dos explorados para mobilizar por uma alternativa própria diante da crise. O ex-presidente Lula é a única liderança neste momento, da esquerda, capaz de ser uma ferramenta fundamental para impulsionar essa mobilização', afirmou.



Para o dirigente do PCO, é importante mobilizar 'contra a ofensiva da direita golpista, em defesa dos interesses dos trabalhadores diante da crise, do desemprego que atinge mais da metade da classe operária brasileira, dos mais de 200 mil mortos pela Covid-19 que nós devemos ter no início de 2021, da situação de agravamento da fome e da miséria em todo o país'.



'A candidatura de Lula é uma candidatura que serve a essa luta e a essa mobilização, não só no terreno eleitoral, mas de conjunto', reforçou.



'Por isso, nós do PCO, vamos iniciar uma grande mobilização a partir do começo de 2021, em defesa dos direitos políticos de Lula e de Lula Presidente', concluiu.

