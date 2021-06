Após: ‘Você não sabe distinguir fatura de duplicata’! Vem aí: ‘Qual a diferença entre protozoário e vírus’?

Ao que parece, existe um gabinete paralelo formado por gente da comunicação, medicina, agronegócio, empresariado, política e vagabundagem em geral, que serve de apoio para as tomadas de decisão do presidente Bolsonaro edit

A CPI da pandemia, ou da Covid, ou do genocídio, tem se transformado na CPI da vergonha. Vergonha é o que os depoentes têm passado ao tentarem justificar fatos injustificáveis, nominar situações inomináveis e defender um governo indefensável.

Para início de conversa, um profissional ético não se prestaria a servir um governo de tão baixa qualidade intelectual, moral, e sem condições de executar o mínimo necessário para a manutenção dos serviços essenciais à população.

Ao que parece, existe um gabinete paralelo formado por gente da comunicação, medicina, agronegócio, empresariado, política e vagabundagem em geral, que serve de apoio para as tomadas de decisão do presidente Bolsonaro.

Os ministérios são decorativos, chefiados por testas de ferro, alguns muito mal intencionados, que aceitam participar da bandalheira desde que seja permitido passar a boiada uma vez e outra.

O que esperar das testemunhas e convidados da CPI que participaram deste governo?

Até agora, vimos ex-ministros pulando do navio ao avistarem o iceberg, representantes de institutos e empresas, que tiveram dificuldades em negociar com o governo, botando as cartas na mesa, e gente que ainda ocupa cargo, ficar por mais de sete horas mentindo diante do moedor de reputações para não comprometer Bolsonaro.

O certo é que a CPI veio para emparedar de vez o chefe de Estado e todos os seus apoiadores, marcados nessa pandemia como os mensageiros da morte e do caos.

