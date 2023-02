Arca de Noé

Apoie o 247

Carnaval, cervejinha, cadeira de praia...

Epa! Um dilúvio!

Chuvas que ocorreriam em dois meses desabam em três horas! Inundação, desabamentos, obstrução de acesso e mortes no litoral norte de São Paulo. Apenas parte da tragédia, pois a Crise climática é uma coisa mais profunda que uma chuva casual. Enquanto isso, faz seca de grande estiagem no Sul.

Enchiam a boca para dizer que no Brasil nunca se teve terremotos, tsunamis e, ousavam, estufando o peito para chamar nossa gente de povinho! Agora a água chegou na bunda de rico também, porém afetam mais os casebres de encostas com seus mortos.

A versão profética do ianomâmi Davi Kopenawa é que “quando a Amazônia sucumbir à devastação desenfreada e o último xamã morrer, o céu cairá sobre todos e será o fim do mundo”. Vimos parte dessa queda do céu no litoral em São Sebastião e cidades vizinhas, o fim de mundo e de vidas e, quiçá, de novas lições.

Os profetas modernos - da ciência renegada, já diziam a bons ventos que a Crise climática estava vindo, estava chegando, vai chegar... teremos problemas com as enchentes, cidades costeiras poderiam desaparecer pelos efeitos do degelo das camadas polares. Chegou...

A tormenta de carnaval engoliu casas, pontes e levou trechos de rodovias das quais a Rio-Santos. Para segurar o céu se reuniram três “xamãs” na dança da chuva, oxalá consigam equilibrar os céus os governos federal, estadual e municipal. Os céus não desabaram ainda de todo e há tempo de se construir a arca segura, com os procedimentos adequados. Os negacionistas ainda zombam de Noé, cruzam as nuvens com fakenews, mas eles também desabarão, esse descompasso climático chega mesmo nos EUA ou à bela Europa.

Já se questiona sobre os hotéis, casas luxuosas e condomínios construídos em encostas e lugares “meio proibidos”, pois o dinheiro convence mais que as profecias de um indígena. Choveu, enlameou, faltou água ao lado do mar, comida ao lado de tantos peixes e árvores.

A tal Crise é humana, não climática. Pessoas, que se comportam como bebês desmamados, não respeitam a mãe natureza. Querem mamar o lucro sempre. A natureza diz que precisa de árvores, mas no lugar os magnatas querem desmatamentos e shoppings. Sirenes?! O aviso já foi dado desde o século passado e se fizeram ouvidos moucos, pois essas construções aí na encosta são posteriores. Resta a discussão postergada das sirenes inexistentes, mas ninguém quer afugentar turista das pousadas.

Na verdade, o ianomâmi Davi e muitos cientistas têm uma missão global, em contraponto às grandes empresas pelo mundo que apostaram numa campanha negacionista. Há décadas, Empresas interessadas no lucro exclusivo se fizeram representar na mídia escrita e se camuflaram em noticiosos para refutar, minimizar, desqualificar a causa ambiental como “catastrofista”, e continuarem com seus enormes lucros até que “Noé entre na arca” – a arca é a terra segura!

