Arthur Lira: covardia ou rabo preso?

Por que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), ainda não aceitou um dos pedidos de impeachment contra Bolsonaro? Covardia ou rabo preso? São perguntas que nós, brasileiros, fazemos todos os dias. Além de carregar em sua conta a responsabilidade pela morte de mais de meio milhão de pessoas, Bolsonaro tem outro recorde: é o presidente com mais pedidos de impeachment da história do Brasil. São quase 130 dossiês pedindo o fim do governo da morte.

Entretanto, apesar dos inúmeros crimes cometidos pelo chefe do Executivo, do apelo popular e da luta da oposição, os pedidos estão estagnados na Câmara dos Deputados, literalmente engavetados. Isso porque Artur Lira se nega a aceitar qualquer um das centenas de pedidos. Mesmo o superpedido de impeachment, assinado por mais de 45 signatários e que elencou os crimes cometidos por Bolsonaro não foi aceito por Lira.

Aliados próximos a Lira já afirmaram que a chance dele aceitar um dos pedidos é quase zero. "Impeachment como ação política, a gente não faz. Eu faço com materialidade", disse o presidente da Câmara dos Deputados. Mas de que materialidade ele estaria falando? Meio milhão de mortes por negligência no combate à pandemia, ataques à democracia e às instituições democráticas, não compõem material suficiente para o impeachment?

Motivações incontestáveis não faltam. Pelo visto, falta apenas coragem por parte de Lira. Coragem ou, digamos, integridade. Pelo que parece, Lira e Bolsonaro são aliados e essa aliança é lucrativa para ambos. Para se ter noção, um dos filhos de Lira − Arthur Lira Filho − atua em contratos de publicidade que envolvem o Governo Federal e recebe de 7% a 15% do valor dos contratos firmados. Especialistas apontam que a prática pode configurar quebra do princípio de imparcialidade em contratações pelo poder público, já que envolve parentes de representantes de órgãos públicos.

Diante da inércia de Lira, a oposição entrou com ação no Supremo Tribunal para que Lira analise os pedidos. Mauro Menezes, membro da Associação Brasileira de Juristas, afirmou que “é possível dizer que ele está agindo ilegalmente, com abuso de poder".

Para além do abuso de poder, nota-se que há grande interesse de Lira em manter o governo da morte no poder. Mas, enquanto ele lucra, o Brasil segue ladeira abaixo, com economia despencando, aumento da miséria e brasileiras e brasileiros sem ter o que comer.

Não dá mais para esperar! É urgente tirar o governo Bolsonaro e sua corja do poder. O Brasil precisa sorrir de novo e voltar aos saudosos anos dourados. E isso só será possível sem Bolsonaro, sem Lira e companhia. Basta de negligência. O povo pede socorro!

Sigamos em defesa do Brasil, da nossa Constituição, da democracia, do emprego, da renda, da educação, do SUS, do meio ambiente e em defesa da vida.

Fora Bolsonaro! Impeachment já!

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

