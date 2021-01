Arthur Lira é candidato do bolsonarismo-raiz

O deputado Arthur Lira (PP-AL) até tenta se travestir de "independente", mas ele representa o bolsonarismo-raiz – negacionista, obscurantista e fascista – na disputa pela presidência da Câmara Federal. Carla Zambelli e Alê Silva, deputadas que antes o rotulavam de "corrupto", que o digam. Elas já aderiram à sua campanha.



No domingo (27), elas dispararam tuítes favoráveis à velha raposa do “Centrão” – o que gerou até ironias de outros parlamentares que se elegeram na onda conservadora no país. "Declaro publicamente meu apoio ao Arthur Lira para presidente da Câmara", postou Carla Zambelli (PSL-SP).



Zambelli e Alê Silva babam ódio

Babando ódio, como é de seu hábito, a direitista estridente ainda provocou: "E me pergunto como alguém pôde imaginar eu aliada a @RodrigoMaia, @ptbrasil, @PCdoB_Oficial, @psol50... ou seja: A ESCÓRIA DO BRASIL, que luto desde 2011 para colocar a maioria deles na cadeia [sic]".



Já a deputada Alê Silva (PSL-MG) tuitou: "Em reunião com @ArthurLira_ percebi que ele converge em muitos pontos que eu e o Presidente defendemos. Por isso o meu voto é dele. Por outro horizonte, jamais votaria em candidato do grupo do @RodrigoMaia, nem que viesse pintado de ouro".



Diante dessas declarações tão efusivas, a deputada estadual Janaína Paschoal (PSL-SP), uma bolsonarista em crise existencial, questionou a amigona Carla Zambelli: "Não haveria uma terceira via, Deputada? O que o Deputado Lira tem de tão diferente desse pessoal que você tão bem combateu?"



A costura da frente contra Arthur Lira



O apoio público, ostensivo e hilário do bolsonarismo-raiz – real e virtual – até foi festejado pelo comando da campanha da candidatura rival. Segundo notinha da Folha, “as declarações de apoio a Arthur Lira (PP-AL) por parte de bolsonaristas radicais foram bem recebidas por aliados de Baleia Rossi (MDB-SP)”.



“Eles dizem acreditar que posicionamentos do tipo podem ajudar a oposição a consolidar a adesão ao bloco”, relata a Folha. O jogo deve ser definido nesta semana. Os partidos de esquerda (PT, PSB, PDT, PSOL e PCdoB) discutem a formação de uma frente para derrotar o bolsonarismo na estratégica direção da Câmara Federal.

