As leis do universo nas próximas eleições

“As cidades são estreitas, e as cabeças também. Superstição e peste. Mas agora, veja o que se diz: se as coisas são assim, assim não vão ficar. Tudo se move, meu amigo”.

Esse diálogo extraído da peça teatral ‘A vida de Galileu’ de Bertolt Brecht, é um exercício para estudiosos em astronomia, mas também serve para explorar a teoria quântica, na qual uma partícula pode estar em vários lugares ao mesmo tempo.

O universo é regido por algumas leis, entre elas a de causa e efeito, da atração e a implacável lei do retorno. O tempo é um mecanismo que vai colocando as coisas em seus devidos lugares. A mentira contada diversas vezes vira verdade para quem ouve, mas continua sendo mentira para quem conta.

Nesse sentido, podemos classificar as eleições de 2022 como algo místico e científico.

Como explicar, depois de tudo o que aconteceu recentemente, quando a Operação Lava jato destruiu indústrias e empregos, que Lula e Moro pudessem estar disputando o mesmo cargo?

Tendo sido péssimo juiz e com perspectivas negativas na política, Sergio Moro deve seguir seu destino errante e se espatifar irremediavelmente contra o muro de arrimo que construiu com seu entreguismo, parcialidade e injustiça.

Tendo realizado um governo que proporcionou bem-estar social para quem sempre esteve à margem das oportunidades, Lula viaja pelo tempo convicto de que vai completar seu ciclo devolvendo um país minimamente soberano para os brasileiros.

“Tudo se move, meu amigo”!

