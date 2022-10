As políticas da evolução com a diferença

As pessoas ainda não entenderam que ser LGB foi um problema do século XX e que no século XXI a questão é a performatividade edit

Apoie o 247

ICL

Por Sara York

Gosto de trazer Jacques Derrida e sua aula sobre “differance” sempre que a diferença é ignorada. Derrida explicou em uma de suas aulas que a mudança da vogal era a condição basilar para que a diferença fosse produzida na língua. As pessoas ainda não entenderam que ser LGB foi um problema do século XX e que no século XXI a questão é a performatividade. Tudo bem ser governador-gay e parecer homem, o problema ainda é performar fora da lógica normativa!

Questionar com elementos ditos ou do campo trans pode ser a grande chance da quebra da cisheteronormarividade.

Sapatão com “jeito de mulher” e gay com “jeito de homem” é discussão ultrapassada em pesquisas acadêmicas. O desafio é o corpo que escapa, por isso Butler em Problemas de Gênero ainda se perdia entre performance e performatividade!

Precisamos nos inspirar nas pretas! Precisamos seguir ou ficaremos justificando a vida gay pelo resto do século! As pretas pararam de discutir “se o correto é preto ou negro” há muito tempo! Foram seguir com suas/nossas pautas… A minha preguiça em discutir gênero e sexualidade com mantenedores da normatividade é justamente ter que explicar toda história dos movimentos e por que estamos aqui, quando na verdade, se o sujeito quisesse saber de fato ele já teria dado uma volta pelo digital.

Precisamos avançar e o G de LGBTI+ não se tornou a segunda letra na sigla à toa. De GLS para LGBTI+ temos minimamente 30 anos de história e não vamos parar para explicar um vocabulário que está acessível numa busca rápida na internet. Políticas públicas salvam vidas e é urgente que as tenhamos para além das promessas e mentiras veiculadas por este governo e por aqueles que ousam emitir sua opinião sem nada ler sobre nossa história.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.