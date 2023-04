Assassinato e crise nas bases

Apoie o 247

ICL

A semana na Argentina foi marcada por um caso de polícia que virou motivo de crise política. O assassinato de um motorista de ônibus na segunda-feira (3), que ocorreu no limite entre a cidade de Buenos Aires e a província de Buenos Aires, se transformou numa disputa explícita entre setores do peronismo/kirchnerismo. A disputa sinaliza como andam os bastidores do poder a três meses do prazo para a inscrição das candidaturas à Presidência da República e ao governo da maior província do país, a de Buenos Aires. Ela sozinha representa 37% do eleitorado argentino. E é nela que estão concentrados muitos dos desafios econômicos e sociais do país, como a desigualdade social e a insegurança pública.

Na segunda-feira, o motorista Daniel Barrientos, de 65 anos, foi assassinado quando conduzia um ônibus em um bairro dessa província. Seus colegas organizaram uma manifestação pedindo segurança pública. O secretário da Segurança da província, Sergio Berni, que foi médico e militar no Exército, desembarcou no local da manifestação de helicóptero. Foi recebido com pedradas, levou socos e chegou a cair devido à fúria dos motoristas. Tudo exibido diante das câmeras de televisão e dos fotógrafos. Com sangue no rosto, Berni, que é kirchnerista, estava pálido. Surpreendido com a revolta dos manifestantes, ouviu deles que suas promessas de maior segurança, feita a eles em outras ocasiões, não viraram realidade. Berni tentava explicar que estava ali porque, como ele diz, “vou onde devo estar”, “onde precisam”. Suas palavras não serviram de consolo.

Os motoristas da linha onde Barrientos trabalhava fizeram greve. E trabalhadores de outras quase 20 linhas seguiram o mesmo caminho. Como em outros lugares do planeta, após um crime ainda não investigado, surgiram especulações sobre o que tinha acontecido. Berni disse que o assassinato não tinha sido consequência de um “simples assalto” e também sugeriu que ele tinha apanhado dos motoristas em uma emboscada organizada por opositores. O ministro da Segurança do governo do presidente Alberto Fernández, Aníbal Fernández, disparou críticas contra o chefe de Berni, o governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof, ex-ministro da Economia e próximo da ex-presidente e vice-presidente Cristina Kirchner. “Ele (Axel) desconhece profundamente as coisas que acontecem. O governador fala em seis mil policiais nacionais na província. Mas já existe muito mais do que esse número e já faz muito tempo”, disse Fernández, o ministro. Os assessores de Kicillof disseram, publicamente, que era o ministro que não sabia nada. Um bate-boca entre nomes de peso do kirchnerismo a seis meses do primeiro turno da eleição presidencial. Na oposição não tem sido muito diferente. Mas até os mais fieis kirchneristas entendem que “é preciso arrumar a casa”, além dos resultados econômicos e sociais, para que o “movimento kirchnerista”, como eles dizem, volte novamente à Casa Rosada, a partir do diz dez de dezembro, como termina o atual mandato de Alberto Fernández e da vice-presidente Cristina Kirchner.

A vice-presidente, o presidente e o ministro da Segurança são peronistas e têm ‘Fernández’ no sobrenome. Mas o que o crime contra um chofer de ônibus mostrou, além da insegurança pública no interior da maior província do país, foram as diferenças internas no braço político que governa a Argentina.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.