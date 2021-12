Associação Americana do Coração adverte: consumo de ultraprocessados vai continuar crescendo

Apoie o 247

Em sua edição de novembro, a revista Circulation, da Associação Americana do Coração (AHA, na sigla em inglês) publicou artigo elaborado por 11 cientistas, no qual atualiza as orientações para o regime alimentar que reduzem o risco de doenças cardiovasculares, coisa que a AHA não fazia há 15 anos.

Além das diretrizes básicas para uma dieta saudável – como comer mais vegetais, diminuir o consumo de sal e açúcar, evitar dietas de efeito rápido e pseudomilagroso, consumir mais grãos e alimentos minimamente processados – a AHA critica o uso abusivo de “alimentos” ultraprocessados e adverte: a venda de alimentos ultraprocessados aumentaram dramaticamente em todo o mundo e a previsão é que aumentem ainda mais até 2024.

[O interessante é que a AHA usa a classificação NOVA, criada pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo (Nupens/USP), que classifica os alimentos pelo grau de processamento: (1) Alimentos naturais ou minimamente processados; (2) Azeites, óleos, sal e açúcar; (3) Alimentos processados; (4) Alimentos ultraprocessados.]

É uma luta inglória. De um lado estamos cientistas, nutricionistas, médicos, jornalistas que criticam com frequência o consumo desenfreado de ultraprocessados. Do outro, a poderosa indústria global de alimentos, a maior produtora de alimentos não saudáveis. Utilizando-se de um grandioso esquema de propaganda, a indústria promove o aumento do consumo de substâncias maléficas à saúde, atingindo, principalmente, os consumidores de baixa renda.

“O marketing de alimentos e bebidas não saudáveis aumentam os efeitos adversos na dieta e na saúde”, diz o artigo.

No geral, as orientações inclusas no artigo propõem quatro diretrizes para a escolha das proteínas necessárias à nossa alimentação: proteínas vegetais: soja, edamame, tofu, feijões, lentilha, grão-de-bico, ervilhas e leguminosas ricas em fibras; peixes e frutos do mar; produtos lácteos desnatados e com baixo teor de gorduras; no caso do frango, carne suína ou carne bovina, optar por cortes magros e evitar ultraprocessados, como embutidos.

Carne de origem vegetal

O relatório alerta, ainda, para o “rápido surgimento” e consumo de carnes de origem vegetal, já que são também ultraprocessadas, com a adição de açúcares, gorduras saturadas, sal, estabilizantes e conservantes: "Atualmente, há evidências limitadas sobre os efeitos de curto e longo prazo na saúde dessas alternativas de carne à base de vegetais."

