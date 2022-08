Atacar Ciro, Simone e Soraya não ajuda Lula

"Quando jogam pedras nesses três candidatos, petistas atingem seus eleitores, dos quais Lula precisa, no primeiro turno ou no segundo", diz Alex Solnik edit

Por Alex Solnik

Ataques a Ciro Gomes, Simone Tebet ou Soraya Tronicke não ajudam Lula. Ao contrário, atrapalham. Não por acaso, Lula não faz isso.

Quando jogam pedras nesses três candidatos, petistas atingem, por tabela, seus eleitores, dos quais Lula precisa, no primeiro turno ou no segundo.

Já há um consenso entre especialistas em eleições que a possibilidade de Lula ser eleito no primeiro turno aumenta se os eleitores de Ciro, em grande parte, migrarem para ele.

Então, hostilizá-los não é a atitude mais apropriada nesse momento.

Quanto a Simone e Soraya, são duas candidatas do campo conservador. Se subirem nas pesquisas depois do início do horário eleitoral no rádio e na TV, vão tirar intenções de voto de Bolsonaro, por terem eleitores ideologicamente assemelhados. Não atrapalham Lula em absolutamente nada.

O único alvo deve ser Bolsonaro. Mirar nos outros é desperdiçar munição. Ao contrário, devem ser tratados com respeito e atraídos para uma frente anti-Bolsonaro, a qual Lula tem esperança de liderar.

