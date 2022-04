Ataque à graça constitucional bolsonarista é desgaste para oposição que a desmoraliza

Apoie o 247

ICL

Por César Fonseca

Constitucionalistas de peso reconhecem que Bolsonaro não agiu inconstitucionalmente ao conceder indulto, previsto no artigo 84 da Constituição; certamente, o STF, na apreciação do assunto, vai seguir a Constituição; a esquerda pode cometer equívocos e se desmoralizar se negar o direito constitucional presidencial; o Código Civil, também, dizem especialistas, não foi violado pelo ato presidencial; por que, então, correr o risco de carregar uma derrota, se as controvérsias sobre o assunto não conseguem formar consenso?

Bolsonaro, pela letra da lei, sairia por cima fortalecido para repetir o ato quantas vezes quisesse; trata-se de direito discricionário do presidente da República que o capacida a agir tempestiva ou intempestivamente; direito constitucional do chefe do governo; o PT, que pede ao STF cancelamento junto com seus aliados estariam negando a si mesmos o direito de utilizarem o instituto consticional da graça/indulto, se amanhã estiverem no poder; não poderia, por exemplo, o suposto presidente Lula vitorioso conceder a graça do indulto a José Dirceu , um dos maiores nomes do partido, junto com outros companheiros vítimas da armadilha jurídica da teoria do domínio do fato para condená-lo a 27 anos de prisão pelo denominado crime do mensalão;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O PT antecipará sua renúncia a um direito constitucional, sabendo que vai precisar dele, no futuro, se as urnas consagrarem a oposição, como prenunciam pesquisa eleitorais?; a decisão política do indulto por Bolsonaro pode virar armadilha contra a frente de oposição; justificaria radicalização política de Bolsonaro; o que o PT e aliados ganhariam se resolvem negar direito do presidente à graça/indulto que a Constituição lhe reserva como direito exclusivo?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A reação da esquerda nesse sentido seria inconstitucional, principalmente, aos olhos do próprio STF; seria um vexame total, a ser explorado pelos bolsonaristas; tremendo tiro no pé; os bolsonaristas estão exultantes, considerando Bolsonaro por ter enfrentado o SFT com a arma do indulto; "herói", foi o que escutei na fila de supermercado hoje, na Asa Norte. O PT vai cair na armadilha de Bolsonaro?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE