Até quando vamos ter que ver o ex-presidente Fernando Henrique tratando o governo Bolsonaro como uma alternativa de poder? Até quando vamos ter que ouvir amigos queridos defendendo o Paulo Guedes e com isso tendo que sorrir sem graça para as barbaridades do Bolsonaro? Até quando vamos ter que disfarçar e não falar sobre o que está acontecendo para não criar polarização? Até quando vamos ter que engolir a acusação de falta de autocrítica enquanto o poder que está aí só recebe críticas suaves inclusive por ter sido responsável pelo golpe de 2016? Até quando vamos ouvir quem votou no Bolsonaro achar um absurdo o que ele está fazendo e aí sim, não haver nenhuma autocrítica? Até quando vamos ver a grande imprensa atuando num vai e vem sem igual, mordendo e assoprando mas tendo cuidado para não criar grandes atritos com o governo? Até quando vamos ouvir pessoas minimizando o nazismo ameaçador do governo por conta ou do antipetismo ou da economia de mercado que eles tanto defendem? Até quando vamos ter que conviver com a ausência do Queiroz nos tribunais? Até quando vamos ter que assistir as manobras dos acusados Flávio e Eduardo Bolsonaro para escapar da justiça?

Até quando vamos ter que assistir às sessões do STF como se fossem uma novela de grande audiência? Até quando vamos saber de cor os nomes dos juízes do STF ao invés dos nomes dos jogadores da seleção? Até quando vamos achar que isso aqui é uma democracia em andamento ao invés de uma democracia em vertigem? Até quando vamos achar graça do que deveria nos fazer chorar? Até quando vamos fechar os olhos para as fobias, os preconceitos , a grosseria e o desrespeito que vêm justamente do governo? Até quando vamos constatar que se fosse nos governos do PT a coisa já estaria quente? Até quando vamos ter que somente imaginar uma transformação real nesse país? Até quando vamos aguardar que o povo desça às ruas e saia reivindicando o que é justo e o que está faltando?

Até quando vamos assistir aos programas jornalísticos na TV tratando o governo Bolsonaro como um governo democrático? Até quando vamos ouvir que números determinam o estágio de desenvolvimento de um país? Até quando vamos festejar o crescimento de 0,1% como um enorme progresso econômico? Até quando vamos olhar para os pobres e dizer que é deles a culpa pela desequilíbrio ambiental como disse o Guedes em Davos? Até quando vamos achar que a indicação da Regina Duarte para a secretaria da cultura vai apaziguar os ânimos e resolver os problemas?

Até quando vamos conviver com a violência institucional e conjuntural achando que isso é normal? Até quando vamos contabilizar as crianças atingidas por balas perdidas? Até quando vamos olhar para a miséria em volta e agradecer a deus o pão nosso de cada dia?

Até quando vamos continuar sambando e cantando no carnaval como se não houvesse amanhã? Até quando vamos achar que somos um povo feliz? Até quando vamos continuar repetindo, "mas não temos mais o PT"? Até quando vamos achar que somos todos iguais mas alguns são mais iguais do que outros. Até quando a expressão "redistribuição de renda" vai causar tanto terror nas classes dominantes?

Até quando vamos continuar achando que tudo faz parte de um plano divino. Até quando?...até quando...?