Aviso fúnebre e Certidão de Nascimento

Por Eric Nepomuceno, para o 247

Lamento informar o falecimento, no dia cinco de outubro de 2022, da carreira política de Ciro Gomes.

A causa dessa morte foi suicídio, mas ela já vinha sendo destruída há várias semanas, e de maneira acelerada.

Neste cinco de outubro, o suicídio se deu pela expelição de um amontoado de palavras gordas, oportunistas, covardes e ridículas, que causaram um engasgo que levou sua carreira política à morte.

Termina desta forma a longa trajetória de seu portador, que foi prefeito, governador, deputado federal, ministro e agora ex-candidato.

Ao mesmo tempo, confirma-se também a dissolução sem volta de seu caráter e sua decência, que já exibiam claras mostras de desintegrar-se de maneira cada vez mais acentuada.

O estado de saúde da carreira política de Ciro Gomes vinha dando crescentes sinais de desgaste profundo ao longo dos últimos longos meses. E se deteriorou de maneira mais acelerada com o início da campanha eleitoral, com foco principal nas últimas semanas, até culminar com seu pronunciamento da passada quarta-feira.

Experientes analistas de suicídios de carreiras políticas afirmam que pouquíssimas vezes ocorreram outros de maneira tão profunda e veloz.

Não houve até agora avisos sobre local de velório e de funeral. Esse silêncio causa certa preocupação, porque o cadáver da referida carreira política já exala profundo mau odor.

Certidão de Nascimento

Foi registrado no mesmo cinco de outubro o nascimento da possibilidade de um novo espaço político para a atual senadora Simone Tebet, do MDB, cujo mandato parlamentar se expira em fevereiro de 2023.

Se até agora esse espaço se resumia basicamente a seu estado de origem, Mato Grosso do Sul, em posições oscilando sempre entre o conservadorismo e algumas pitadas de liberalismo exacerbado, a partir da CPI da Covid Simone Tebet deu claras mostras de que poderia estar gestando uma nova carreira, já com os olhos postos no cenário nacional.

Durante a campanha eleitoral deste atribuladíssimo 2022 a senadora continuou, em várias e claras ocasiões, dando mostras de que a referida gestação estava em marcha.

A confirmação formal veio num debate transmitido pela televisão, quando o desequilibrado e covarde Jair Messias perguntou a ela sobre o assassinato do petista Celso Daniel.

Sem perder um milímetro de elegância e muito menos de firmeza, respondeu dizendo que a pergunta deveria ter sido dirigida a Lula.

Agora, ao aderir à campanha do mesmo Lula, eterno adversário – e fez isso de maneira clara e digna, sem negar suas diferenças e divergências –, a nova carreira política de Simone Tebed veio à luz.

Da mesma forma que costuma ocorrer com todos os recém-nascidos, é arriscado dizer como se dará seu crescimento.

Mas o importante é anotar que nasceu saudável e forte. De agora em diante, tudo irá depender dos cuidados que receberá e dos rumos que tomará.

