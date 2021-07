Baluarte da libertação nacional, do socialismo e da paz mundial

A questão em foco não é se a China é exemplo ou modelo a ser seguido por outros países, mas se as políticas levadas a efeito pelo centenário partido que dirige a sociedade chinesa cumpriram os objetivos proposto e credenciam o país para novas conquistas, escreve o jornalista José Reinaldo Carvalho, editor internacional do Brasil 247 edit

Por José Reinaldo Carvalho - Transcorre neste 1º de julho o centenário da fundação do Partido Comunista da China, festejado com grande alegria pelo povo chinês e seu governo.

A fundação do Partido Comunista da China foi o passo inicial para reverter o trágico destino do povo chinês e lançou as bases para que eles pudessem desfrutar de seus direitos básicos.

Os primeiros marxistas na China, incluindo Chen Duxiu, Li Dazhao e Mao Zedong, compreenderam naquele ato fundador a estreita conexão entre libertação, independência e os interesses do povo. Eles sabiam bem que somente por meio da revolução o povo chinês poderia estabelecer e manter seus direitos, e que somente por meio da revolução da nova democracia e posteriormente o socialismo a China poderia se reerguer e seu povo sair da pobreza e da humilhação a que tinha submetida pelo regime semicolonial e semifeudal.

Ao celebrar este aniversário, o povo chinês comemora o surgimento da vanguarda política dos trabalhadores e de todo o povo chinês, que ao longo dos anos desempenhou papel decisivo na luta de libertação nacional e em seguida na construção do socialismo na grande nação asiática.

Os comunistas chineses souberam interpretar e incorporar o espírito e os valores nacionais da luta pela República Democrática liderada pelo Dr. Sun Yatsen. Souberam unir esses valores ao pensamento socialista científico próprio do Partido Comunista China.

Foi a fundação do Partido Comunista da China, a 1º de Julho de 1921, que criou as condições subjetivas para abrir perspectivas históricas ao povo chinês e levar adiante o desenvolvimento da revolução. Nessa luta foi decisivo o papel criador das massas, a direção política e ideológica, organizativa e militar dos comunistas e o papel do Grande Líder Mao Tsetung.

O surgimento do Partido Comunista da China foi um acontecimento histórico, a partir do qual a história da China alterou o seu curso.

A geração que celebra o primeiro centenário do Partido Comunista da China é legatária do pioneirismo, da audácia, da lucidez, do heroísmo, da originalidade e criatividade daqueles que o fundaram em 1921, características marcantes que estão presentes nos atuais membros e dirigentes do Partido Comunista da China.

O Partido Comunista da China foi fundado como resultado de um processo de fusão entre o marxismo-leninismo e o movimento popular e operário da época. Guiado por uma teoria de vanguarda, o Partido Comunista da China assumiu a direção do processo revolucionário e desbravou caminhos desconhecidos.

Uma grande virtude do Partido Comunista da China foi conduzir a revolução tendo o marxismo-leninismo como referência teórica e tomando em consideração as peculiaridades nacionais, a particularidade de cada momento e etapa. A liderança do Partido Comunista da China teve larga visão estratégica, flexibilidade tática e capacidade de condução da luta. Tamanha habilidade e discernimento fizeram com que o Partido unisse o povo chinês e formasse a grande coalizão de forças políticas para enfrentar o inimigo comum, sobretudo nas condições especiais da ocupação japonesa.

Com espírito inovador, o Partido analisou em profundidade a formação social concreta da China e elaborou a estratégia da revolução em etapas, a primeira das quais foi a Revolução da Nova Democracia, por meio da guerra popular prolongada, cuja característica peculiar foi o cerco das cidades pelo campo. Este foi um importante aporte teórico dos comunistas chineses ao desenvolvimento criador do marxismo-leninismo e uma experiência prática que deixou marcas indeléveis na história da China.

A vitória da Revolução Chinesa, obra do povo e do Partido, foi um grande acontecimento histórico na trajetória do povo chinês rumo à sua emancipação nacional e social. Realizada no âmbito da guerra de resistência contra o Japão, constituiu também uma importante contribuição à luta antifascista mundial e à vitória da democracia e da paz no mundo.

Um dos aspectos mais destacados da linha política do Partido Comunista da China durante a revolução, para além da originalidade na formulação de uma orientação própria, e que persistiu nos períodos seguintes, de acordo com os novos desafios, é a linha de massas. Durante a revolução, enfrentando poderosos inimigos, foi a ligação com as massas que assegurou a força do Partido e do Exército Popular. As complexas condições em que se desenvolveu a revolução só puderam ser enfrentadas desenvolvendo indissolúveis laços com as massas populares.

Este princípio e método permaneceram como traço distintivo do exercício do papel de vanguarda do Partido Comunista da China durante a construção do socialismo. Uma das chaves do sucesso do Partido foi manter-se enraizado nas massas populares. Foi a chave do sucesso durante a revolução e continua sendo na construção do socialismo em todas as suas etapas e até o presente. Esta prática se baseia no princípio marxista-leninista de que as massas populares desempenham o papel fundamental nas transformações revolucionárias, de que o povo é o verdadeiro herói, o criador dos bens materiais e espirituais da sociedade e a força decisiva para a realização de transformações políticas e sociais.

Este é outro grande aporte do Partido Comunista da China à teoria e à prática da revolução e construção do socialismo, de grande valor para o Movimento Comunista Internacional.

A vitória do povo chinês sob a direção do Partido Comunista da China foi uma importante viragem histórica. O povo chinês venceu a guerra de libertação, derrocou o imperialismo, o feudalismo e a burguesia compradora, conquistou a independência nacional, fundou a República Popular da China e realizou a maior, mais importante e mais profunda transformação social em sua história milenar. Foi o marco inicial da realização do sonho chinês. Este é um grande mérito histórico do Partido Comunista da China.

A partir desta vitória, foi possível estabelecer o sistema socialista básico e iniciar a construção do socialismo. Foi a partir deste triunfo que começou a construção do socialismo com as características chinesas, lançando as bases fundamentais para o desenvolvimento da causa popular e nacional. Este foi o primeiro passo para introduzir a China na senda do progresso. É outro grande mérito histórico e outra demonstração de originalidade e criatividade. Tal como não copiou modelos teóricos nem experiências de outras latitudes, o Partido Comunista da China formulou uma política própria consoante sua realidade nacional.

Os primeiros anos após o triunfo da revolução constituíram um caminho complexo e desafiador na busca dos meios e modos mais adequados para construir a nova sociedade. Foi uma transição penosa que o novo poder popular percorreu para transformar o país, passar à etapa da construção do socialismo e fazer da China parte integrante indispensável do campo socialista mundial. Sob a direção do Partido Comunista da China, o povo mergulhou profundamente na tarefa de construir o socialismo. Em pouco tempo, foi possível empreender profundas transformações, edificar um sistema econômico nacional independente nas condições específicas da China e soerguer as instituições do poder político popular e socialista.

Em momento histórico posterior, com a aplicação da política de Reforma e Abertura, no quadro da etapa primária do socialismo, a nação chinesa floresceu ainda mais e conheceu um período de impetuoso desenvolvimento, que prossegue até os dias de hoje.

A Reforma e Abertura iniciada por Deng Xiaoping levou a China ao atual grau de desenvolvimento impetuoso, com importantes reflexos na elevação do nível de bem-estar do povo chinês e na transformação do país num ator de primeira ordem no cenário internacional.

Desenvolvimento, poder nacional, progresso social e socialismo aparecem, assim, como três fatores entrelaçados, no processo de construção do socialismo com características chinesas. Como disse Deng Xiaoping em 1992: “Se nós desistirmos do socialismo, não aplicarmos a política de reforma e abertura, não desenvolvermos a economia, nem melhorarmos a vida do povo, estaremos num beco sem saída”. Este é outro aporte do Partido Comunista da China à teoria e à prática do socialismo científico que beneficiam enormemente o acervo do Movimento Conunista Internacional.

Contemporaneamente, a China vive, sob a direção do Partido Comunista da China, um extraordinário desenvolvimento das forças produtivas, um vertiginoso progresso econômico, uma veloz mobilidade social e a acelerada redução da pobreza. A China é hoje uma das principais economias do mundo e em todos os sentidos pode ser chamada de potência emergente, uma fase esplêndida de sua milenar história, em que dá gigantescos saltos em seu desenvolvimento econômico, consolidando o poderio nacional, fortalecendo sua independência e avançando irreversivelmente na unificação e integridade territorial. É notável o avanço rumo à realização do Sonho Chinês de construir um país socialista poderoso, próspero, socialmente avançado, civilizado e culto. São marcos do socialismo da nova era, proclamado pelo Presidente Xi Jinping. Esta é outra importante demonstração da originalidade do Partido Comunista da China e um aporte que dá o Presidente Xi Jinping ao enriquecimento da teoria do Marxismo-Leninismo e à experiência do Movimento Comunista.

Se durante a Revolução da Nova Democracia e no início da construção do socialismo com peculiaridades chinesas foi fundamental a contribuição teórica do líder Mao Tsetung na aplicação do marxismo-leninismo à realidade concreta da China, foi o gênio de Deng Xiaoping que vislumbrou o caminho pioneiro de seguir na construção do socialismo por meio da Reforma e Abertura. Agora, a construção do socialismo na China ingressa numa nova era: “Mediante os esforços feitos durante um longo período de tempo, o socialismo com características chinesas já entrou numa nova era, que confirma a nova posição histórica do desenvolvimento da China”, afirmou o Presidente Xi Jinping em seu Relatório ao 19º Congresso do Partido Comuista da China.

Ao celebrar o centenário do Partido Comunista da China o povo e o governo chineses têm presente que o mundo vive um período histórico marcado por instabilidade, incertezas, ameaças à paz mundial, a tentativa de uma superpotência para impor a ferro e fogo sua hegemonia planetária. Ao fazê-lo essa superpotência viola a soberania das nações e tenta negar aos povos o direito de construir seu próprio caminho e realizar suas aspirações ao progresso social.

Hoje a China tem como princípios de sua política externa a defesa da paz e do desenvolvimento, a criação de um ambiente internacional pacífico, estabelecendo relações diplomáticas amplas e diversificadas e atuando na cena internacional como defensora do multilateralismo e do papel da ONU como eixo do sistema internacional, mantendo-se consequente e fiel aos cinco princípios de coexistência pacífica que formulou há mais de seis décadas: respeito mútuo à soberania e integridade nacional; não agressão; não intervenção nos assuntos internos de um país por parte de outro; igualdade e benefícios recíprocos e coexistência pacífica entre Estados com sistemas sociais e ideológicos diferentes.

Ativa e assertiva no exercício de sua política externa, a China contribui para a paz mundial, ao esforçar-se pela prosperidade comum, preservar sua independência, defender o princípio da autodeterminação e da soberania dos povos e nações, participando ativamente na diplomacia multilateral.

A história provou que sem o Partido Comunista, sem a aplicação criadora do marxismo-leninismo à realidade peculiar da China, sem o pensamento de Mao Tsetung, sem a teoria e a prática da revolução chinesa, não teria sido possível a fundação da República Popular, iniciar a construção do socialismo e abrir o caminho histórico de construir uma nação próspera, independente e socialista, processo no qual o povo chinês e o Partido Comunista da China se fortaleceram e se tornaram uma força imbatível.

Igualmente, a história demonstrou a vitalidade do pensamento de Deng Xiaoping sobre a construção do socialismo com peculiaridades chinesas e a política de Reforma e Abertura.

Hoje, o Partido Comunista da China e o povo encontram-se imersos na batalha pela realização do Sonho Chinês, sob o pensamento guia do Presidente Xi Jinping sobre o Socialismo com Características Chinesas para a Nova Era, que é a atual orientação para o desenvolvimento e o progresso do Partido e do país.

Como a história e o presente demonstram, a questão em foco não é se a China é exemplo ou modelo a ser seguido por outros países, mas se as políticas levadas a efeito pelo centenário partido que dirige a sociedade chinesa cumpriram os objetivos propostos e credenciam o país para novas conquistas.

