Bandeira do Brasil é camuflagem para quem tem vergonha de mostrar Bolsonaro

Por Moisés Mendes, para o 247

O civismo acionado pela extrema direita e exacerbado na campanha eleitoral é um fenômeno único, com poucas conexões com a ideia de patriotismo e muitas com a suspeita de que há uma militância envergonhada.



As cidades estão tomadas por bandeiras do Brasil. Carros e motos circulam com bandeirinhas. Mas o patriotismo da extrema direita é uma mistura de ativismo constrangido e enrustido.



O bolsonarista patriota é o espalhador de bandeiras por sacadas, janelas, telhados, desde que não apareça qualquer imagem de Bolsonaro.



Pergunte aos vendedores de bandeiras que ocupam esquinas e canteiros das avenidas que fenômeno é esse, e eles darão uma resposta que a ciência política ainda persegue.



A resposta vale por uma tese de doutorado com centenas de páginas. O vendedor vai dizer que oferece bandeiras porque fracassou tentando vender toalhas, camisetas, enfeites e utensílios com a imagem de Bolsonaro.



Parcela dos militantes do fascismo não quer bandeiras com a cara de Bolsonaro, muito menos toalhas, bonés ou algo que tenha o seu rosto.



Os militantes constrangidos e/ou enrustidos do bolsonarismo não têm nem o direito a desfraldar, se quisessem, uma bandeira com o partido de Bolsonaro, porque a maioria não sabe que partido é esse.



O bolsonarista encabulado ou enrustido, que se protege no civismo genérico, é um sujeito sufocado pela própria vergonha.



É um anti-Lula, um anticomunista, um antipobre, anticotas e antigay, mas não é assumidamente um pró-Bolsonaro.



O Bolsonaro que vê pintar um clima diante de uma menininha venezuelana faz a empreitada antitudo, é a sua missão.



Mas sem que muitos de seus seguidores tenham o compromisso de exibi-lo em suas casas, em carros e caminhadas.



O bolsonarista meia-boca está na base de sustentação do bolsonarismo. É rico ou de classe média, branco e macho que se comportam como patriotas, mas escondem Bolsonaro.



Esse bolsonarista envergonhado é parte da turma que contribuiu para enganar as pesquisas no primeiro turno. Ele negou a Bolsonaro e aos filhos o direito de terem um partido só deles.



O bolsonarista com vergonha e medo de ser totalmente Bolsonaro não tem vínculos orgânicos com nada. Pode até ser retórico, barulhento, acintoso e assertivo, mas não usa a fantasia completa de bolsonarista.



Se fosse um torcedor de futebol, o bolsonarista pela metade iria a campo com a camiseta do Brasil, e não com a do time que o mobiliza.



Para esse bolsonarista, Bolsonaro não é o seu líder, mas uma gambiarra torta a ser aceita como é. Que fique escondido e faça o serviço sujo para quem tem vergonha de aparecer ao seu lado.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

