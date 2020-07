BanestadoLeaks está mais para #AbestadoFreaks

O linguista Gustavo Conde comenta a não-notícia sobre o Banestado: "o episódio lembra a obra de Cervantes: luta-se com moinhos de vento tão monstruosos quanto imaginários e produz-se uma da mais curiosas pérolas do delírio fetichista em busca de protagonismo" edit

A linguagem é ingrata. Cedo ou tarde, ela acaba desmascarando a picaretagem pretensamente sofisticada que escorre pelas bordas do submundo digital.

A histeria subscrita na tese fraca e fantasiosa do Banestado veiculada por um blog obscuro realmente superou qualquer expectativa.

Tem ali todo o tipo de disfunção narrativa, delírios lisérgicos, megalomanias, narcisismo, egocentrismo, prepotência e síndrome de autopiedade.

Superou até os terraplanistas.

Fujam disso, por favor.

E nem é o problema do Banestado em si, é a carência do plano enunciador querendo a atenção de tudo e de todos, a qualquer custo.

Vou desenhar para que não paire dúvidas: o problema está na forma e no desejo desmesurado pela propriedade da razão e da verdade.

Que o Banestado é uma caixa-preta a ser investigada, até as emas inquietas do Palácio da Alvorada sabem.

A questão é: que tipo de onda que se pretende surfar?

O episódio do #BanestadoLeaks (que pretensão, oh my god!) lembra a obra de Cervantes: luta-se com moinhos de vento tão monstruosos quanto imaginários e produz-se uma da mais curiosas pérolas do delírio fetichista em busca de protagonismo de todos os tempos.

Há, nessa tragédia, uma lição: ela oferece à história, mais uma vez, a possibilidade de se separar o joio do trigo.

Ver uma tese agonizar antes de nascer e fazer "sucesso" é um aprendizado amargo, mas um aprendizado.

Em meio à pandemia, a golpes genocidas e a carências intelectuais múltiplas, muitos vão ficando pelo caminho.

Assista a Live do Conde sobre o assunto:

