Barroso é um Filho da P*t*

Às favas os limites do decoro do cargo, das crianças na sala, do pudor em relação ao público, Bolsonaro diz o que bem entende. Sabe que nada vai lhe acontecer e a cada dia sobe o nível de sua cruzada contra ministros do judiciário edit

Calma aí, não fui eu quem disse isso, até porque minha educação não permitiria dizer uma coisa destas de um ministro do STF, presidente em exercício do TSE, em frente às câmaras de televisão. Eu não, mas o presidente da república sim. Ele disse exatamente isto em alto e bom tom.

Às favas os limites do decoro do cargo, das crianças na sala, do pudor em relação ao público, Bolsonaro diz o que bem entende. Sabe que nada vai lhe acontecer e a cada dia sobe o nível de sua cruzada contra ministros do judiciário. Onde isso vai parar, talvez no golpe que está sendo tramado.

Eu acredito que temos uma trama de golpe em andamento. Se vai acontecer e será bem sucedido, só o tempo vai dizer, mas que já se fala nesta possibilidade nas casernas militares, não tenho dúvidas. Militares da reserva e da ativa estão fazendo suas contas para impedir as eleições em 2022 e o eventual retorno de Lula ao poder.

PUBLICIDADE

Neste momento eles sabem que estão pisando em ovos. Provaram do poder, se lambuzaram com ele e gostariam de permanecer com ele. Não é todo dia que poder e dinheiro de propinas chegam aos bolsos de militares corruptos. Este é o governo mais militarizado da nossa recente democracia, o que mais ofereceu as condições para que isto fosse possível.

Com a volta de Lula estes militares vão ter de voltar aos quartéis, ou vestir pijama. Investigações futuras vão desnudar todos os trambiques verde-oliva deste regime. Os números são gigantescos e o tamanho do escândalo será imenso. Uma vergonha que a cúpula militar não quer admitir que exista, muito menos passar perto dela.

Em um país que nunca julgou torturadores a serviço do estado, que deu anuência para o assassinato de opositores da ditadura militar e que permite que um dos seus seja o pior presidente da história do Brasil, algo de muito estranho existe. Acostumados a acobertar seus pares nos piores momentos, os militares brasileiros são bolsonaristas de carteirinha, se não todos, a maior parte.

PUBLICIDADE

Temos um exército que nada serve a nação. Em tempos de paz se achou no direito de intervir no poder executivo e tomou o poder de civis legitimamente eleitos. Sem respaldo popular, com força bruta, destruíram os sonhos de toda uma geração de brasileiros que viveram sob uma ditadura sem direito a eleições limpas e sob uma censura implacável nos meios de comunicação e na cultura. Quem se opôs a eles foi com sorte apenas exilado. Infelizmente existem famílias que até hoje não puderam enterrar seus entes queridos, eles desapareceram.

Militares vivem de hierarquia. Qualquer exército do mundo necessita de obediência a ela. De outra feita seria um caos. Os golpes que deram certo sempre foram tramados em círculos fechados nos ranques mais altos. Abaixo deles, missão dada, missão cumprida. Ordens devem ser cumpridas.

Uma ruptura democrática neste momento seria como um Terremoto em meio a um Furacão seguido de um Tsunami. O país seria retirado de tratados internacionais e provavelmente teria o regime reconhecido por meia dúzia de republiquetas, se tanto. O isolamento seria quase total e o custo desta aventura ficaria na estratosfera. Ainda assim, como eu disse antes, há quem esteja fazendo as contas.

PUBLICIDADE

Bolsonaro e sua família devem estar metidos até os fios de cabelo na trama que se desenha. Com os processos contra eles andando, as pesquisas apontando Lula já no primeiro turno, a popularidade descendo ladeira, não muito mais o que pensar. Para eles, ou é golpe, ou é cadeia.

O que será que será?

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.