Batida da PF contra Carlos Jordy pelo 8/1 é sinal de que a hora de Bolsonaro está chegando

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

A quinta-feira 18 de janeiro amanheceu com a 24ª fase da Operação Lesa Pátria, que agora investiga mentores intelectuais e responsáveis por planejar, financiar e incentivar os atos golpistas praticados por eleitores de Jair Bolsonaro em 8 de janeiro de 2023. São 10 mandados de busca e apreensão emitidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Um dos alvos é o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ), um dos mais radicais da extrema-direita bolsonarista.

Segundo a PF, Jordy é investigado por crimes de abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime. A suspeita é de que o parlamentar tenha desempenhado papel na coordenação de atos antidemocráticos no Rio e do bloqueio de rodovias. Carlos Jordy também teria orientado os golpistas para os ataques de 8 de janeiro em Brasília.

continua após o anúncio

Embora do círculo mais próximo de Jair Bolsonaro, sabe-se que Carlos Jordy não é o único implicado nos atos golpistas de 8 de Janeiro. Esta constatação tem levado pânico a bolsonaristas que sabem o que fizeram no verão passado. Segundo informação da CNN, a expectativa entre os bolsonaristas é de que este possa ter sido apenas o primeiro passo de uma série de ações que podem atingir outros políticos nas próximas semanas.

Se se confirmar esta expectativa, é um bom sinal de que a responsabilização pelo malfadado golpe de estado, que vandalizou as sedes dos Três Poderes, esteja saindo do “baixo clero”, ou seja, os bolsonaristas que executaram a quebradeira, e subindo para o andar de cima, onde estão os que articularam a organização, o financiamento, a logística e a promoção dos atos terroristas.

continua após o anúncio

E, claramente, isso chegará até Jair Bolsonaro, o líder maior da intentona golpista. O ex-presidente da extrema-direita, que fugiu para os Estados Unidos antes de terminar seu mandato, bem como o seu clã, têm razões de sobra para não conseguir dormir esta noite. A prisão de Bolsonaro já é tratada com naturalidade nos círculos da PF, com base no que já se descobriu a partir da delação do seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. Bolsonaro é o mentor do 8 de Janeiro e este episódio deplorável da nossa democracia não será devidamente superado sem que ele seja responsabilizado.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.