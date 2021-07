Batman, Robin, Pinguim e Coringa...

A origem do heroísmo? Ela se faz de forma histórica, já que todo relato mitológico também se constitui em uma forma de contar fatos e narrativas...

A mitologia grega, egípcia, romana, nórdica ou o folclore brasileiro nos presenteia com os mitos, que por vezes se confundem com a realidade factual. Aliás, o grande Heródoto, que ganhou o título de primeiro historiador: historiagrafou o desenrolar de eventos e acontecimentos ao longo da teia da História. Como os que foram narrados em sua obra valorosa “Histórias” - onde de Clio à Caliope - Herótodo de Helicarnasso faz história. Até, por exemplo, quando narra “As Guerras Médicas”, entre Persas e gregos.

E as nossas guerras são por uma “Jônia” exclusivamente democrática. Nossa trajetória, como povo alcunhado de alegre, pacífico e bem humorado, vem sendo vituperada, haja vista a negligência no trato à Pandemia. São 530 mil almas sacrificadas ao holocausto da politização.

A Comissão Permanente de Inquérito que averigua corrupção, e irresponsabilidade no combate à sindemia da Covid-19: nasceu de mentes comprometidas com o prodígio e até poderemos afirmar com o heroísmo.

O idealizador/senador Randolfe Rodrigues nos faz lembrar o lendário Robin, com sua genialidade... e o senador Omar Aziz nos remete à sagacidade do Batman. O crime direto e indireto precisa ser combatido. E infelizmente dentro de qualquer grupo nós encontramos também os vilões. Assista a CPI da COVID-19 no Senado Federal e encontre o Pinguim com sua sede de vingança, e o Charada com sua loucura por pegadinhas maldosas.

Onde acharemos o (s) Coringa (s)...Dantes humilhado (s), segregado (s) desconsiderado (s) e intimidado (s)? Estaria “ele” entre a população, ou estaria “ele” sentado em alguma cadeira do Senado da República? Reflitamos!

#JORNALISMOHISTÓRICO

#LEIABRAZILEVIREBRASIL

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

