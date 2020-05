Biopolítica em tempos de Covid-19

A ciência, por se ocupar com problemas, tem interesse em conhecer determinada realidade para fazer descrições e, no limite, formular hipóteses. Com a peste à porta de todos nós, a epidemiologia ao buscar esclarecimentos rápidos sobre reações de vírus novos e sintomas em populações vulneráveis, nos dá, na medida do possível, algumas informações. O que vamos fazer com essas informações, porém, já é outro assunto.

À esta abertura de reflexão, as informações fornecidas pela ciência abastecem os motivos públicos, ponto que se liga aos deveres do Estado relacionados à higiene pública e prevenção de doenças, como também acode às nossas decisões, assunto que só interessa a quem, juridicamente capaz, escolhe cuidar de si e decidir a sua existência.

Ocorre que todas essas coisas juntas podem se complicar bastante quando os temas “saúde” e “vida” são capturados pelo Estado, porque aí há riscos de manipulações políticas dos corpos e das mentes, assunto que Foucault apresentou à comunidade acadêmica em meados dos anos 1970, contexto em que ele demarcou a biopolítica a partir de questionamentos da política em âmbito estatal e técnicas de controle sobre a vida de uma população. E, se já não é tão simples falar de biopolítica, a dificuldade aumenta em tempos de Covid-19, porque existem paisagens políticas envenenadas por medidas de exceção na manutenção da vida e da saúde. Exemplo disso é o monitoramento do deslocamento de cidadãos a partir de dados de seus celulares por parte de governos estaduais e o consequente aumento de decisões discricionárias.

É claro que as coisas têm de ser postas num contexto, não é mesmo? Observem que o monitoramento de deslocamento de cidadãos pelo celular levanta várias dúvidas. Vamos convir: quais informações as companhias telefônicas repassarão aos Estados? Ou por outra: esses dados poderão ser usados em futuras campanhas eleitorais, para fins de manipulação das mentes dos governados? Quais os riscos?

É por isso que é de grande importância inteirar-se da biopolítica. Afinal, técnicas de controle sobre a vida de uma população é algo que levanta vários questionamentos. No que diz respeito ao assunto, Giorgio Agamben, filósofo italiano, procurou ampliar o debate a partir do conceito de “vida nua”, ou seja, uma vida desnudada de direitos, uma vida matável. Esses eixos temáticos, em cenários de pandemia e medidas de exceção, geram efeitos no debate.E isso tem relação com o momento atual dos EUA, país que tem recorde de mortes no ranking mundial ( aqui ), fato que nos interessa como objeto de pesquisa, porque algumas notícias chegadas de lá, apontam para instrumentalismos. Aqui, a ênfase deve pôr-se na matéria feita pelo jornal O Estado de S. Paulo. A reportagem destacou uma série de inquéritos que foram abertos após denúncias apontarem um suposto procedimento seletivo a respeito de como decidem quem vive e quem morre.Por outras palavras, o modo de seleção no ápice do colapso hospitalar norte-americano, converteu-se em prioridade para pacientes sem deficiência, e, lado outro, em “abandono de pessoas com síndrome de Down, paralisia cerebral e autismo que contraíram a Covid-19”, porque, supostamente, “têm recuperação mais lenta” (ver aqui ). Pausa para respirar. Isso nos dá o que pensar. E pensar o quê? Ora, uma situação em que a morte de uma pessoa seria preferível à morte de outra, é uma ocorrência de suprema brutalidade, não é mesmo? Lenio Streck já escreveu importantes textos a respeito (ler aqui e aqui ). É que o Direito democrático se desgarra do “gosto pessoal” e o que vale é a vida humana, espaço onde todas as vidas valem o mesmo, ainda que num quadro pandêmico. Se numa pandemia há distinções de “vidas”, seja pela situação econômica, seja pela “condição intelectual” (se o sujeito é deficiente ou não), essa contabilidade sinistra e definidora de quem tem ou não direito à vida, nos levaria para um eugenismo execrável (assista aqui o diálogo entre Lenio Streck e Pedro Serrano sobre o assunto).

A história é conhecida. O nazismo eliminava idosos e deficientes. Voltar a esse horror é vergonhoso. Para quem acha clichê a comparação, penso que tirar lições de um passado sombrio nunca é demais. Uma discussão crítica acerca desses assuntos tão importantes é absolutamente necessária para o momento atual, assolados que estamos pela pior ameaça de saúde pública dos últimos cem anos.

