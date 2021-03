Blindaram o Impeachment? Por quê?

Uma enfermeira que perdeu a vida recentemente, em Alagoas, infectada pelo vírus SARS-COV-2. Ela seria imunizada pela vacina, e acabou morrendo aos 35 anos. A moça era bolsonarista de carteirinha…

O holocausto brasileiro: sobe ou desce como oferta imolada ao Céu/Inferno que abriga a luxúria e a barbaria de um fascismo religioso, que faz do errado o certo e vice-versa. Acumular riquezas, como Salomão, é a nova regra do jogo do poder central e de seus filhotes.

Parece ficção? mas infelizmente não; não é montagem de um longa do tipo... Priscila Veríssimo é mais uma vítima da pandemia dentro da pandemia, que agora já sabemos ser mesmo uma "sindemia", já que envolve fatores sociais e doenças.

A brasileira rejeitou o direito à vacina CORONAVAC, e constantemente em suas redes sociais, entre outras postagens, lá estava: "FORÇA MEU PRESIDENTE, O TEMPO DIRÁ”. Alguns estados entraram em lockdown, e os especialistas afirmam que neste mês de março, o caos será ainda maior...

Existem vídeos - de cortar a alma - que mostram pessoas agonizando e fenecendo em Manaus; e no entanto, há aficionados que parecem se oferecer em holocausto ao mito, principalmente quando aceitam de cabeça baixa, que certos deputados adquiram mansões de "milhões"; enquanto "milhões" choram a dor da fome e do luto.

O povo brasileiro está sob chicote, e sob a mira de um extermínio diário. Alcançaremos o número de um milhão de mortes por COVID facilmente; caso não haja um impeachment, ou outro processo similar...que dissolva o poder da mistificação em figura de desgoverno....

É uma questão de sobrevivência. O coração, os pulmões, e outros órgãos vitais do povo já foram atingidos: com a política de privatizações, desemprego, alta dos preços e desmonte do serviço público. Ser de ESQUERDA (agora) não se dá apenas por idealismo - ser de Esquerda é lutar como um cruzado pela salvação de uma população inteira de pobres almas sofredoras, que estão perdendo a esperança; antes que desliguem os aparelhos do Brasil, e todas as "peças/gente sejam vendidas" nos Leilões de Escravos, pelos novos senhores do GRANDE ENGENHO MILICIANO DO REINO DE SATANÁS”.

#LeiaBrazilevireBrasil

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.