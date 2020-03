hoje, ao som do berrante presidencial, o gado mugiu e bateu os cascos no coxo do Alvorada; um show de horrores edit

o que era um curral virou circo.

o cercadinho da morada presidencial, onde uma claque de midiotas se aboleta todos os dias para aplaudir as idiotices do idiota que nos preside, recebeu a visita de um palhaço vestido de presidente que achou engraçado distribuir bananas aos jornalistas que todos os dias vão lá para serem chacoteados e humilhados pelo presidente travestido de palhaço.

tiveram o que mereceram, dirás.

ora, direis, ouvir estrelas.

os profissionais da caneta cumpriam o seu ofício, os patrões lhe deram uma pauta, foram cumprir o rito. não confundam banqueiros com bancários.

o fato é que Lula está nas estranjas, a falar com gente de alto gabarito, preocupado com o desemprego, o desamparo, a fome; enquanto isso, em Brasília, o sujeito com a faixa no ombro não honra a liturgia do cargo que ocupa, desrespeita os trabalhadores e dá uma banana para a nação ao evitar falar do fracasso da sua equipe econômica.

até quando o país vai ser presidido por esse camarada?

nada no governo dele funciona. o governo dele não funciona.

seus ministros são um caso clínico, um bando de loucos desvairados; os filhos são parvos pavões, os generais foram transformados, humilhantemente, em guarda-costas e papagaios de pirata, um ex-juiz virou árbitro e todo dia solta uma arbitrariedade...

a coisa tá feia e ninguém faz nada.

os magistrados da suprema corte estão com o rabo entre as pernas, acovardados, morrendo de medo da chegada do cabo pilotando um jipe.

pelo amor de deus, apareça um maluco numa retroescavadeira, um padre voando agarrado em balões de festa, um papai noel do saco furado... qualquer coisa serve, alguém precisa fazer alguma coisa.

a apatia é grande. as ruas são um deserto. as vozes estão silentes, coniventes, emudadas.

e a coisa só vai piorando.

daqui a pouco começam a enfiar bananas goela abaixo da população.

ou a gente reage ou vamos virar um foie gras tropical.

palavra da salvação.