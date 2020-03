Bolsa desaba. Classe média que acreditou nas promessas dos ultraliberais começa a se desesperar

Bolsa desabando de novo no Brasil.

Os ricões franzem a testa mas continuam sorrindo, pois compensam em outras operações e no patrimônio alto.

Problema sério é para muita gente da classe média que acreditou nas promessas de uma turma religiosa do ultraliberalismo. Classe média que pegou dinheiro guardado por anos e apostou no escuro baseando-se apenas em mágicas prometidas por corretoras de ocasião.

Aquelas corretoras que garantiam 100% de sucesso em propagandas no whatsapp, no Youtube e nas redes sociais. Enquanto tocavam o terror com discursos que viam fantasmas comunistas em cada esquina.

Se há algo positivo nessa queda recorde nos mercados, está em desmascarar essa turma de iletrados em economia, mas expert em marketing pessoal.

Uma pena que muita gente é vítima deles. Mas não foi por falta de aviso...