Bolsominions e morominions não podem tomar as ruas

A polarização bolsominions e morominions tende a movimentar as ruas nos próximos meses. É nosso dever lembrar que Sergio Moro destruiu a indústria brasileira, é responsável direto pelo necrogoverno de aparvalhados aliados do Coronavírus. edit

Sergio Moro tirou Lula das eleições de 2018 para eleger Bolsonaro, agora está denunciando Bolsonaro para enfraquecer sua reeleição em 2022, já que Moro será o candidato da direita à presidência.

O grupo ligado a Bolsonaro vem amadurecendo a hipótese de que Moro estaria no governo como espião a serviço do PSDB. O que se sabe é que ele é apoiado pelas organizações Globo e que tem um projeto pessoal de poder.

A pressa do ex-ministro em entregar o material contra o presidente para a PF foi motivada pela identificação dele com o governo, quer limpar sua imagem o quanto antes.

Porém, Moro não saiu do governo, ele fez parte do esquema que levou Bolsonaro ao poder, foi peça chave na Lava Jato que derrubou Dilma e prendeu Lula, no maior estelionato judicial da história da república.

A esquerda tem que ficar atenta para não perder protagonismo, a ascensão do fascismo abriu muitos armários com esqueletos, e de lá saíram réplicas genéticas dos nazistas que apontavam judeus nas ruas de Berlim.

