Bolsonaro acobertou a fuga de Weintraub

O deputado federal Rogério Correia afirma: "Bolsonaro esperou Weintraub chegar aos EUA para publicar sua exoneração do cargo de ministro da Educação. Isto reforça a suspeita de que Bolsonaro acobertou a fuga, permitindo o uso de passaporte diplomático para entrar no país" edit

Bolsonaro esperou Weintraub chegar aos EUA para publicar sua exoneração do cargo de ministro da Educação. Isto reforça a suspeita de que Bolsonaro acobertou a fuga, permitindo o uso de passaporte diplomático para entrar no país.

Ontem, o deputado federal Rogério Correia protocolou no STF pedido de retenção do passaporte do ex-ministro da Educação, que é investigado nos inquéritos das fake news, por crimes contra a democracia e por racismo. Sua ausência irá dificultar as conclusões dos casos.

Fica provada que a solicitação de Rogério enviada ao Supremo era uma medida mais do que necessária.

Que coisa escandalosa, hein?

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.