Bolsonaro acusa Globo de proteger Lula

Bolsonaro resolveu ir ao “Pânico” da Jovem Pan, hoje, certamente com a intenção de disputar manchetes com as declarações de Lula ao JN, que repercutem em todos os meios de comunicação e ocupam a maior parte dos espaços nos noticiários.

Ele foi o grande derrotado na sabatina de ontem.

Lula ganhou em repercussão nas redes sociais, em simpatia, em otimismo e em civilidade.

A sabatina de Bolsonaro foi tensa, autoritária e exaustiva; a de Lula foi descontraída, democrática e bem humorada.

Bolsonaro postou, hoje, que a Globo tratou bem Lula porque ele fechou os cofres públicos para a emissora - o que não é verdade. E Lula é a esperança de mais verbas.

Deu mais um tiro no pé.

Mais um motivo para a Globo rejeitar a sua reeleição.

