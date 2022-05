Bolsonaro avisou sobre o caráter satânico dele

Apoie o 247

É preciso atentarmos cuidadosamente para os sinais iniludíveis das falas humanas sobre seus personagens.

No campo político, com relação aos interesses públicos, nossa atenção deve se aguçar ainda mais, fazendo-nos vigilantes como os antigos atalaias sobre os muros da cidade, sempre sensíveis a quais sinalizações da presença inimiga, saqueadora e demolidora, pronta a assaltar, roubar e a matar todas as pessoas que oferecessem resistências.

Sempre prestei a atenção aos candidatos a prefeitos, governadores e presidentes da república. Os sinais que emitem em seus comícios, entrevistas, discursos e programas falam não somente de intenções quanto ao que farão quando no cargo eletivo, mas também sobre suas vidas pregressas e seu caráter.

Essa agenda começa bem antes na existência da pessoa que aspira governar, seja em qual instância. O lado que ocupa na sociedade vem de longe e sua postura ideológica é manifesta desde muito cedo. Se é porta voz dos interesses da burguesia, sem a menor dúvida a frase popular “dize-me com quem andas e te direi quem és” traçará manifestamente os seus pensamentos, palavras e ações o que sempre defendeu, apesar das mangas arremangadas, a “doçura” e os tapinhas nas costas durante a campanha eleitoral.

Se a candidatura for ombreada por pessoa encharcada com o suor da classe trabalhadora e afirmar esse vínculo, seus pensamentos, suas palavras e ações anteriores à escolha como cabeça de chapa serão pavimentações de todas as afirmações, graças ao seu lado e ao seu compromisso.

As pessoas que se candidatam não começam a pensar, a falar e a agir somente após sua consagração de lançamento no caminho das urnas. A ,pessoa com todo o seu ser, registrou seu caráter desde bem antes, basta que se busque nas sendas e currículos dela o seu suas obras na luta por justiça ou se integrou a roda dos escarnecedores e injustos para a candidatura e, se eleita, para o exercício do cargo.

Pois é, foi assim com Paulo Maluf, que sempre mostrou seu lado e o inferno ético e político que sempre representou. Do mesmo modo Fernando Collor de Mello, apesar do cinismo do seu discurso ante marajás em Alagoas. Mesmo assim, podre e comprometido até com o uso de drogas, representou os interesses mesquinhos e danosos da burguesia brasileira e da Rede Globo. Com Fenando Henrique Cardoso, com seu falso colorido de intelectual e de progressista social democrata, lá, desde atrás, se sabe de seus compromissos imorais com a privatização das maiores e mais lucrativas estatais brasileiras.

E, em 2018, com o advento e força da internet, conhecíamos muito mais sobre o mau caráter, pior, o caráter satânico e perverso de Jair Bolsonaro do que sobre quais candidatos da era “democrática” pós ditadura imperialista-militar. Mesmo assim, há milhões se confessando enganados, alegando que não sabiam se quer das raízes milicianas, corruptas, ambivalentes sexualmente e nazifascistas do atual filhote de Hitler no Palácio do Planalto.

É evidente de que há entre os eleitores dessa desgraça muitas pessoas de má fé, com tudo o que de pior carrega este conceito. Mas entre as pessoas de um mínimo de boa fé não se pode esperar que errem novamente em 2022.

Agora o Brasil e nosso povo se engolfam num túnel sem saída: será agora que seremos vigilantes, absolutamente éticos na atenção ao caráter perverso e satânico de Jair Bolsonaro ou ele, reeleito, mostrará o mal mais terrível que pulsa como a morte nas células dele, só que depois da reeleição a morte se intensificará sem controle sobre todos nós.

Abraços proféticos e libertadores,

Dom Orvandil.

