Bolsonaro calado é um democrata

"Decisão de não discursar na celebração do Dia do Soldado, no Quartel-General do Exército, em Brasília, foi talvez a melhor de Bolsonaro. Espero que faça o mesmo dia 7 de setembro" edit

Essa decisão de não discursar na celebração do Dia do Soldado, no Quartel-General do Exército, em Brasília, na tarde desta quarta-feira (25), foi, talvez, a melhor de Bolsonaro desde que assumiu. Espero que faça o mesmo dia 7 de setembro.

Em seu discurso, o comandante do Exército, general Paulo Sérgio, homenageou Duque de Caxias por sua “atuação marcada pela conciliação, pela prevalência da legalidade, da justiça e do respeito a todos”. Disse que a história “o proclama Conselheiro da Paz, o Pacificador do Brasil”. E definiu o papel dos militares:

“A defesa da Pátria e a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem são o farol que orienta o contínuo preparo e o emprego da Força Terrestre”.

PUBLICIDADE

Nada de artigo 142, portanto.

O general fez questão de “reafirmar compromisso com a sociedade brasileira em seus anseios de tranquilidade, estabilidade e desenvolvimento”.

PUBLICIDADE

Nada de golpe, portanto.

Bolsonaro teve de ouvir. E não revidou.

PUBLICIDADE

Calado, é um democrata.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.