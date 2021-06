Bolsonaro convoca paulistas para matar e morrer em seu nome

Por Toninho Kalunga

Bolsonaro confunde cristãos com milícias que o apoiam. Cristão não se curvam a quem difunde o mal, a quem espalha pandemia e a quem patrocina a mentira. Cristãos não idolatram políticos poderosos nem gente mau-caráter. Então, Cristãos não apoiam Bolsonaro.

Sim.... Sem dúvida esse é o projeto!

Bolsonaro quer construir um núcleo de campanha de base, tendo como alicerce esses tiozinhos dos clubes de motos! Armados, de classe média, preconceituosos e cheios de ódio para distribuir!

É a claque perfeita! Orgulhosos pelo protagonismo que o atual inquilino do Palácio do Planalto lhes conferiu e agora incluídos nisso que Bolsonaro entendeu serem cristãos. Sentem-se membros de uma seita religiosa, que na pia batismal do bolsonarismo, significa seguir o desprezo pela decência, a negação da ciência, o enfrentamento de qualquer organização e/ou pessoa que ouse discordar do Messias Bolsonaro e a junção dos piores tipos humanos que se criou neste governo.

Estão juntos nessa junção do mal, os madeireiros que destroem todo e qualquer vestígio de mata onde quer que seja, os garimpeiros que não tem outro deus que não seja o ouro ou qualquer pedra preciosa e que destroem o que for necessário para buscar esse deus, os fazendeiros do agro pop que se escondem, mas apoiam e financiam esse esquema do mal, policiais civis e militares que carregados por um sentimento da ideologia torpe, da direita mais escrota, se sentem cada dia mais empoderados para fazer a sua própria lei, que está acima da constituição que consideram ter direitos demais, pela elite dos meios de comunicação sejam locais, sejam nacionais que escondem as falcatruas deste governo e se acovardam diante da direita que exala o mau cheiro das tentativas de golpe, a parcela da classe média racista, fascista e preconceituosa, os membros dos clubes de tiro espalhados pelo Brasil, nos centros urbanos e na zona rural que reúnem esse tipo de gente, e que a cada dia mais se preparam para um conflito armado, de proporções inimagináveis e que não estamos prestando atenção! Essa gente toda está fazendo treinamento militar de tiro com a finalidade clara de se preparar para matar quem eles entenderem ser seus inimigos!

Por fim, na base popular e no meio dos pobres e dos trabalhadores há uma parcela de evangélicos radicais de direita que tem na política a sua principal fonte de sustentação financeira em cargos eletivos nas Câmaras Municipais e Prefeituras. São aqueles pastores e líderes religiosos que enxergam o comunismo em tudo, mesmo sem saber responder duas perguntas sobre o que é o comunismo! Nesse campo, se juntam aos evangélicos de direita, os católicos doentes da direita mais hipócrita!

Juntemos todos estes e veremos os 20% da base de apoio de Bolsonaro! A partir daqui, muito pouco se poderá tirar de Bolsonaro! Talvez, em razão da crise econômica, agravada pela pandemia, ainda uma parcela destes deixarão de seguir o difusor do caos e da barbárie!

Este é o conjunto de pessoas que Bolsonaro chama de cristãos e convoca para um ato no dia 12 de junho! Lembrando que 12 de junho é data comemorativa, onde shoppings estarão abertos, onde a população estará nas ruas e o trânsito na capital paulista estará naturalmente insuportável. Imagine o caos que será com essa proposta absurda de no meio de uma pandemia, no pico dele que se calcula para mais ou menos exatamente essa data, com hospitais com sua capacidade máxima exaurida em suas UTIs e projetem isso para mais quinze dias!

Bolsonaro tem um plano! E esse plano está em execução!

