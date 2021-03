"Braga tem três estrelas e Pujol, quatro. Antes de entrar no governo, Braga Netto era subalterno de Pujol."Nomear um general de três estrelas para mandar em outro de quatro foi a humilhação imposta a Pujol, no melhor estilo Olavo de Carvalho", escreve Alex Solnik, do Jornalista pela Democracia edit

Por Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia

Ao nomear para o ministério da Defesa o general Braga Netto, Bolsonaro deu um tapa na cara do comandante do Exército, Edson Pujol.

Braga tem três estrelas e Pujol, quatro. Antes de entrar no governo, Braga Netto era subalterno de Pujol.

Nomear um general de três estrelas para mandar em outro de quatro foi a humilhação imposta a Pujol, no melhor estilo Olavo de Carvalho.

Evidente que sua reação seria se demitir, o que Bolsonaro queria, mas fez lambança: subverteu a hierarquia militar, interferiu no Exército tal como fez na Polícia Federal, e jogou um general contra outro.

O que vai conseguir com isso será unir a cúpula das Forças Armadas contra ele.

Bolsonaro já tinha criado conflitos com a classe política, com a imprensa, com o STF e agora arrumou um conflito com os militares.

Em vez de ficar mais forte, o que era seu objetivo, ficou mais fraco.

Perdeu mais um aliado.

Bolsonaro deu tiro no pé.

