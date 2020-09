Bolsonaro e Doria disputam São Paulo mirando 2022

"A disputa em São Paulo se dá entre o governo federal (Bolsonaro) e o estadual (Doria), oponentes em 2022", escreve Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia. "O candidato de Bolsonaro, Celso Russomanno (Republicanos) lidera com 24% e o pupilo de Doria, Bruno Covas (PSDB) é o segundo, com 18%", acrescenta edit