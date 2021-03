Por Alex Solnik

Festa de aniversário com distribuição de fatias de bolo a apoiadores fanáticos aglomerados na frente do Palácio da Alvorada, mais uma vez desafiando todas as recomendações, inclusive as do próximo ministro da Saúde, foi a cena insólita proporcionada hoje pelo presidente da República do Brasil.

Como se não bastasse, aproveitou para advertir que os que não o aguentam mais e querem que caia, inclusive os governadores, “estão esticando a corda” e que se tentarem o impeachment vai chamar as Forças Armadas.

Mais tarde, o governador da Bahia, Rui Costa, falando à Globo News, comparou o presidente ao pastor Jim Jones:

“Bolsonaro é líder de uma seita que está levando milhares à morte”.

A 18 de novembro de 1978, Jim Jones induziu ao suicídio por ingestão de cianureto 918 membros da seita Templo do Povo, sendo 300 crianças, em Jonestown, na Guiana.

