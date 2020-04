Bolsonaro e Mandetta, as duas faces da mesma moeda

Tem um monte de gente comemorando o fato do Mandetta ter permanecido no governo de Jair. Inclusive progressistas! Pra mim, “fé de mais, não cheira bem”! edit

Juro que eu gostaria de não ser tão "do contra" assim! Às vezes, incomoda a mim mesmo! Mas, como foi a mim dado a falar o que penso por mim mesmo, então, eu falo! Afinal, não é fácil por o guizo no gato... então, vamos fazer o bichano fazer barulho pra ver o que ele apronta por ai!

Tem um monte de gente comemorando o fato do Mandetta ter permanecido no governo de Jair. Inclusive progressistas! Pra mim, “fé de mais, não cheira bem”!

Mandetta não acredita no SUS! Seu histórico como pessoa pública sempre foi o de combater os investimentos públicos na saúde, sua postura é a de um privatista, enxergando o SUS como mero repassador de dinheiro para a iniciativa privada, já que não consegue extinguir de vez com o sistema público de saúde, haja vista sua atuação como secretário de saúde em Campo Grande.

Enquanto deputado federal Mandetta votou contra o SUS em todas as oportunidades que teve! A diminuição dos recursos do SUS, teve seu apoio entusiasmado na PEC 95. Quem tiver dúvidas, basta fazer uma breve pesquisa na internet sobre seu papel. Tem o aval do agora destemido ministro, porém, enquanto deputado federal, sua postura sempre foi profundamente agressiva contra o SUS, por uma razão de origem! Ele representa os grandes grupos e oligopólios de saúde privada brasileira.

Abaixo, cópia de como foi a manchete do G1 com relação ao voto dos deputados do DEM em relação à PEC DO CORTE DOS GASTOS PÚBLICOS

Mas vem do Jornal "EL Pais" um perfil das origens políticas do novo herói de parte dos brasileiros:

"Ele é de uma família de políticos e entrou na política para defender a causa dos profissionais de saúde e dos ruralistas de seu Estado, Mato Grosso do Sul. Seu pai, Hélio, foi vice-prefeito de Campo Grande, a terra natal do ministro. Já teve um tio e primos como vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais e senador. Foi pelas mãos de um de seus primos, o hoje senador Nelson Trad Filho (PSD-MS), que Mandetta entrou para a política partidária. Era secretário de Saúde quando Trad Filho governou Campo Grande. Por sua atuação na pasta, foi investigado por suspeita de fraude em licitação, tráfico de influência e caixa dois. A denúncia, acusação formal feita pelo Ministério Público, nunca foi apresentada. E é nisso que embasa a sua defesa".

Não é difícil achar pronunciamentos do atual ministro de Bolsonaro contra o Programa Mais Médicos". Mandetta é do time que achincalhava e fez de tudo para impedir o programa acontecer no Brasil. É um hipócrita! Ultimamente, depois que deu tudo errado no preenchimento das vagas pela proposta que o governo Bolsonaro e seu ministério fez para que médicos brasileiros fossem atender pobres nas periferias profundas do Brasil, tentou relançar o "Mais Médicos", mas agora, evidentemente, está inviabilizado!

Vejam este vídeo onde Mandetta traz várias fake News contra os médicos cubanos, como por exemplo, que lhes faltariam documentação. Também numa fala profundamente preconceituosa, diz que o mesmo direito que as pessoas têm de ter um atendimento no interior, tem no Sírio Libanês ou num consultório na Avenida Paulista, invertendo a lógica de um programa particular, nesta visão, ele reclama que o governo de Dilma

Mas há que se reconhecer, entre os civis, de fato é melhor que os demais, mas cá pra nós, o padrão comparativo, não ajuda muito! Ser o melhor num ministério de Bolsonaro significa não estar sequer entre os piores de qualquer governo minimamente sério! Noves fora, que tal situação tem a vírgula de um inesperado vírus que paralisou o planeta!

Mandetta está no ministério por causa da indicação das operadoras de planos de saúde! Sua tarefa ali seria destruir o combalido SUS. A ideia era ter mais um ministro que tinha como missão, ser contrário aos princípios norteadores da razão da existência da Pasta. Haja vista o que faz Weintraub na educação, Damares nos Direitos Humanos, Ricardo Sales no Meio Ambiente, em por ai, vai!

Mas no meio do caminho, tinha um vírus, tinha um vírus no meio do caminho! E lá estava Mandetta pra salvar o patrimônio privado e fazer com que o SUS passasse a ter e ser o que de fato existe para ser e ter.

Mas não acreditem que isso é por bondade! Não é!

Os motivos que levam a direita toscam a brigar com Mandetta está longe de ser interesse público! O que impera neste caso é a loucura bolsonaristas dos terra planistas e discípulos do tresloucado Olavo de Carvalho. Como esse pessoal tem como parâmetro de discussão, a irracionalidade, não há a necessidade de entendimento sobre suas atitudes.

O que critico em Mandetta é sua posição e histórico político com relação ao SUS. E isso, não há força humana capaz de modificar, pois ele é um arauto da privatização do sistema público de saúde onde for possível!

