Bolsonaro e Michelle separados no Ano Novo

Para Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia, a notícia de que Michele Bolsonaro, não irá passar as festas de fim de ano com a família devido a uma cirurgia "não fica de pé". "Não é para menos. Ela recebeu, em sua conta bancária, cheque de R$ 24 mil desse amigo da vida toda de seu marido, com o que entrou na mira da Justiça", observa. "Nesse contexto dramático não há como alguém não imaginar – sobretudo os que sabem o que é a vida conjugal – que o clima azedou no Palácio da Alvorada", completa Solnik. edit