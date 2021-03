Bolsonaro é refém de sua loucura

Por Luciana Oliveira

As ameaças de bolsonaristas sofridas pela médica Ludhmila Hajjar ao ser cotada para assumir o Ministério da Saúde no lugar de Eduardo Pazuello mostram o quanto Bolsonaro está encurralado na loucura que plantou.

Ela cairia bem na guinada de postura do presidente com relação a vacinas, após o discurso colossal de Lula quando teve suas condenações anuladas e comentou o fracasso do governo no enfrentamento a pandemia.

Só que a cardiologista defende o isolamento social, a imunização em massa da população e se opõe ao tal ‘tratamento precoce’ contra a Covid-19.

O ‘exército’ do presidente é alimentado com paranoia ideológica e na iminência de ver uma mulher que exalta a ciência ao invés de negá-la, a ameaçou nas redes sociais e por telefone, forçando a rápida recusa ao cargo.

Os bolsonaristas são motivados por discursos e ações irracionais e violentas e seu líder não pode ter um espasmo de lucidez.

Para manter o apoio que só encolhe com fracassos nas crises econômica e sanitária, Bolsonaro tem que seguir investindo na estupidez.

Mesmo que queira não pode dar um passo sem desagradar fanáticos religiosos, desmiolados e criminosos que incitam à subversão da ordem social e política.

Restou orientar ‘seu exército’ a ir às ruas para criar um clima de intervenção militar contra o lockdown nacional, medida extrema para impedir a tendência de alta de mortes em 23 estados.

O Brasil tem 17 recordes de óbitos seguidos de 27 de fevereiro até aqui.

Sem medidas restritivas duras, dá para imaginar a explosão de casos e mortes com o feriado prolongado da Sexta-feira Santa no próximo dia 2.

Bolsonaro sabe do pior que vem pela frente, mas prefere mortes à deserção em massa de ‘seu exército’ que luta contra o lockdown onde é necessário faz tempo.

O quarto ministro na pasta da saúde foi escolhido muito mais pela intimidade com a família Bolsonaro e por isso, deve ser mais um a bater continência à política genocida do governo na pandemia.

Senão já sabe… vai encarar ameaças ‘do exército’ do presidente.

Longe vá temor servil!

Pátria livre dos negacionistas ou morrer pela estupidez do presidente.

