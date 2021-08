Hitler era um cara do mal. Certamente um sociopata, no mínimo, mas talvez um psicopata. Os que o cercavam, tipo Goebbells, Hess, Himmller, Goering e cia, também eram caras do mal.

Hitler semeava o ódio, o confronto social, perseguia comunistas, judeus, homossexuais, negros. Mesmo assim, conseguia arrastar multidões com seu discurso inflamado.

Em parte, entende-se, pois graças à censura aos meios de comunicação, a maioria dos alemães desconhecia a extensão dos crimes e atrocidades que os nazistas cometiam.

Bolsonaro me lembra Hitler. Bolsonaro é um cara do mal. E, tudo indica, um cara com sérios problemas mentais. Um perigo, portanto.

Os que o cercam também são caras do mal. Braga Neto é um cara do mal, o general Heleno também, Pazuello idem. E outros, muitos outros.

Da mesma forma que o ditador nazista agia, Bolsonaro semeia o ódio e tem um discurso cujo objetivo é promover o confronto social, o caos social, a bagunça generalizada, para, no final das contas, usar essa bagunça como argumento para uma possível intervenção militar.

Bolsonaro não mede suas palavras, nem seus atos. Para usar uma das suas expressões chulas, caga e anda para o que pensam aqueles que não o seguem, os seus opositores.

Um cara que já declarou que a ditadura deveria ter matado 30 mil pessoas, não pode ser um cara do bem. Um cara que enaltece e apoia a tortura não pode ser um cara do bem. Um cara que xinga publicamente o ministro do Supremo Tribunal Federal de filho da puta não pode ser um cara do bem. Um cara que, junto com os seus filhos, tem ligação com milicianos não pode ser um cara do bem.

Um cara que tratou a pandemia da Covid-19 da maneira irresponsável como ele tratou e trata, condenando à morte milhares de brasileiros, só pode ser um cara do mal.

Um cara que, frequentemente, ataca as instituições que formam a base da democracia e aposta no golpe de estado, decididamente não é um cara com boas intenções, não é um cara do bem.

Como sabe que são poucas as chances de se reeleger joga pesado contra o sistema eleitoral, contra as eleições. Um cara do mal.

Conheço pessoas “de bem” que, mesmo assim, ainda apoiam esses alucinado. Também são do mal, portanto, pois não consigo entender como pessoas “de bem” apoiam as ações das pessoas do mal.

É lamentável que o nosso país esteja sendo governado por um grupo tão mau, tão perigoso.

Afinal, o que pretende um cara do mal? Fazer maldades, ora.

